پیام تسلیت فتاح در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت دبیر شورایعالی امنیت ملّی، سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پیامی شهادت ایشان را تبریک و تسلیت گفت.
متن پیام وی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ المُومِنینَ رِجالٌ صَدقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلیه فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن ینَتظر وَ مَا بَدَّلوُا تَبدِیلا»
شهادت برادر اندیشمند و عزیزمان جناب آقای دکتر علی لاریجانی؛ دبیر فقید شورایعالی امنیت ملّی موجب تألم و تأثر فراوان شد. آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک صهیونیستی با به شهادت رساندن لاریجانی حکیم، بار دیگر ذات پلید و تروریستی خود را به رخ جهانیان کشیدند.
ایشان که پرورش یافته دامان امامین انقلاب و استاد گرانقدر شهید مرتضی مطهری بود، در طول حیات پر برکتش خدمات شایانی را در جبهههای فرهنگی و سیاسی کشور از خود بر جای گذاشت. تلاشهای وافر آن مجاهد فی سبیل الله در ماههای اخیر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه در یاد آزادگان جهان و ملّتهای مقاوم ثبت شده است و به امید حق تعالی اثرات آن باقی خواهد ماند.
بیتردید شهادت، پاداش مجاهدتهای خالصانه این مرد مجاهد و مخلص خدا بود. اینجانب بدینوسیله شهادت مظلومانه ایشان و فرزند گرامیاش در سحرگاه ماه مبارک رمضان را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای(مدظلهالعالی)، خانوادههای معزز لاریجانی و مطهری و مردم مقاوم، صبور و مجاهد ایران تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
أَلا إِنَّ نَصرَ اللَّهِ قَریبٌ
سید پرویز فتاح
