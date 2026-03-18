ماموستا عبدالرحمن خدایی امام جمعه سابق سنندج درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی، روحانی برجسته اهلسنت کردستان و رئیس سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر بانه و امام جمعه سابق شهر سنندج دار فانی را وداع گفت.
ماموستا «عبدالرحمن خدایی»، از چهرههای شناختهشده دینی در استان کردستان بود که در پی کهولت سن درگذشت.
مرحوم ماموستا خدایی سالها در عرصههای دینی، فرهنگی و اجتماعی در مناطق مختلف استان کردستان به ویژه شهرستانهای سنندج و بانه فعالیت داشت و نقش مهمی در هدایت و راهبری امور دینی اهلسنت ایفا کرد.
وی در طول سالهای خدمت خود مسئولیتهای متعددی را بر عهده داشت که از جمله آنها میتوان به عضویت در شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت کشور، امامت جمعه شهرهای سنندج و بانه و نمایندگی مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد.
مرحوم خدایی همچنین به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بانه فعالیت داشت و در این جایگاه نیز در ترویج ارزشهای دینی و اخلاقی در جامعه نقشآفرینی کرد.
این عالم دینی با سالها حضور در عرصه تبلیغ و آموزش معارف اسلامی، از چهرههای مورد احترام در میان مردم منطقه به شمار میرفت و خدمات او در حوزههای دینی و اجتماعی همواره مورد توجه جامعه اهلسنت قرار داشت.
درگذشت ماموستا عبدالرحمن خدایی موجب تأثر و اندوه بسیاری از مردم، علما و فعالان دینی در استان کردستان شده است.
نظر شما