ترخیص کالا تسریع شد؛ واردکنندگان از تسهیلات گمرکی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فاروقی تاکید کرد: به دنبال شروع وضعیت جنگی، ضرورت داشت ترخیص فوری کالاهای موجود در گمرکات، پیگیری شود. در این رابطه اتاق ایران در کنار مدیران ستادی گمرک و گمرکات اجرایی با تلاشهای مستمر اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران، انجمنهای استانی در تهران، بندرعباس، آذربایجان و سایر استانها سعی کردند ضمن جمعبندی پیشنهادات برای ارائه به مجموعه دولت و تصویب مقررات لازم، شرایط اجرایی مناسب برای عبور از این مرحله را فراهم کنند.
بر اساس اعلام اتاق ایران، او در ادامه، به اهم مصوبات اخیر و اقدامات در مسیر تسهیل تجارت و ترخیص کالا اشاره کرد. بر اساس اظهارات او، تمامی ثبت سفارشهای منقضی در دوره اضطرار برای مدت دو ماه به صورت خودکار و بدون پرداخت کارمزد تمدید شده تلقی میشوند. محدودیت تقدم و تأخر تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه حمل و قبض انبار در زمانهای اعلامی نادیده گرفته میشود. اجازه ترخیص نود درصدی صادر شده و مهمتر اینکه به جای ده درصد باقی مانده صاحبان کالا میتوانند از تعهد یا ضمانتنامه بانکی استفاده کنند.
در دوره اضطرار امکان ترخیص و انتقال کالاهایی که در حین تشریفات گمرکی با اختلافاتی از قبیل سال ساخت، کشور سازنده، تعرفه و ارزش بین ثبت سفارش، اظهار و استنباط گمرک مواجه می شوند بدون نیاز به اصلاح سفارش، مشروط بر اینکه کالا مشمول مقررات قاچاق نبوده و جزء کالاهای ممنوعه نباشد فراهم گردید.
اجازه داده شد آن دسته از صاحبان کالا که در خصوص کالای موجود در گمرک، نیاز به دریافت ارز ندارند با ارائه تعهد مبنی بر عدم درخواست ارز پس از ترخیص، کالایشان را به صورت بدون انتقال ارز و به طور کامل ترخیص نمایند. افزایش مدت زمان پذیرش سوابق تعیین ماهیت واحدهای تولیدی و تسری سوابق تعیین ماهیت واحدهای بازرگانی به مدت ٢ ماه که اقدام به واردات مواد اولیه می کنند.
همچنین وضعیت بارگیری که در اسکله شهید رجایی متوقف شده بود مجدد از سر گرفته شود. در تعامل با وزارت راه و سازمان راهداری و به منظور اجتناب از مراجعات حضوری، صدور مجوز حمل با ناوگان خارجی در بستر پیامرسان انجام شود.
در تعامل با سازمان ملی استاندارد، روشهای صدور مجوز ترخیص کالا تسهیل شد، بهگونهای که در برخی موارد با دریافت تعهد مبنی بر عدم مصرف کالا، امکان ترخیص کالا فراهم شده و مراحل آزمون و تأیید آن در محل انبار صاحب کالا انجام میگیرد.
تسهیلاتی در مورد صدور مجوز استاندارد ترخیص کالا با رویههای ملوانی و کولبری اتخاذ شد.
در رابطه با قطعی های سامانه ها مقرر شد در صورت قطعی سامانهها یا اختلال در انتقال دادهها و اطلاعات، با اعلام گمرک، کلیه سازمانهای ذیربط در امر تجارت خارجی و سازمانهای صادرکننده مجوز، مکلف شوند مدارک و مجوزهای کاغذی را با رعایت نکات امنیتی صادر نمایند.
با توجه به جلوگیری از صادرات مواد غذایی در شرایط جنگی، مطابق فهرست اعلامی، این اقلام در چند نوبت بازبینی و تدابیری در مورد کالاهای موجود در گمرک اتخاذ شد.اعتبار کارتهای کارگزاران گمرکی بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت خودکار برای دو ماه تمدید شد.
یک گروه جدید برای دریافت نظرات و مشکلات فعالان اقتصادی در فضای مجازی تشکیل و به صورت لحظهای به مشکلات فعالان اقتصادی پاسخ داده شد.
برخی مشکلات مربوط به سامانه جامع گمرکی با تعامل با مدیرکل فناوری گمرک بررسی و اصلاحات لازم برای اجرای مصوبات جدید پیادهسازی شد.
مشکلات ارتباط سامانه جامع گمرکی و سازمان مالیاتی و سایر سازمانهای هم جوار مستمراً پیگیری شد و میشود.در نهایت برخی از موانع و تشریفات اضافی در مسیر اظهار کالا و انجام تشریفات گمرکی شناسایی و رفع گردید.
فاروقی، مجموعه این اقدامات را در همراهی همه دستگاهها و فعالان بخش خصوصی موثر ارزیابی کرد و گفت: ضرورت دارد برای جلوگیری از هرگونه خدشه به روند فعالیتهای اقتصادی کشور این هماهنگی و همراهی ادامه یابد تا بتوانیم در مسیر تامین به موقع معیشت و نیازهای مردم با توجه به شرایط فعلی موفق باشیم.
او در پایان تأکید کرد که کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن رصد و پیگیری لحظهای مشکلات و تلاش برای رفع آنها، با بررسی موانع به صورت میدانی و سیستمی، مجموعهای از پیشنهادات برای تسهیل و ترخیص فوری کالاها از بنادر و گمرکات کشور آماده نموده است، که در صورت تصویب میتواند مشکلات موجود را مرتفع و به تخلیه سریع تر کالاهای موجود در گمرکات بیانجامد.
