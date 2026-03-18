به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی فر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: در حال حاضر هیچگونه محدودیت سراسری برای تردد خودروها، کامیونها و وسائط نقلیه حامل محمولههای ترافیکی در محورهای مواصلاتی اعمال نشده و تصمیمات مربوط به محدودیتها بهصورت مقطعی و توسط استانها اتخاذ میشود.
وی با اشاره به پایش مستمر وضعیت راهها و سامانههای هوشمند ترافیکی کشور ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده و هماهنگی با مراجع استانی، در شرایط فعلی نیازی به اعمال محدودیت سراسری در محورهای کشور وجود ندارد و رویکرد سازمان راهداری تمرکز بر تسهیل جریان تردد همراه با حفظ ایمنی سفرها است، تصمیمات محدودیت ترافیکی در صورت نیاز، صرفاً با توجه به وضعیت اقلیمی، حجم ترافیک و مقتضیات محلی، توسط استانها و بهصورت مقطعی اجرا میشود.
زندیفر افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بهرهگیری از فناوریهای نوین نظارت بر تردد، از جمله سامانههای هوشمند ثبت ترافیک و تحلیل دادههای سفر، وضعیت راههای بیناستانی را بهصورت برخط پایش میکند.
مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند سازمان راهداری با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی رانندگی گفت: از همه هموطنان و رانندگان وسایل نقلیه شخصی و عمومی درخواست میشود پیش از آغاز سفر، نکات ایمنی و ضروریات فنی وسیله نقلیه خود را بررسی کرده و با استراحت کافی پیش از حرکت، سفری ایمن را آغاز کنند.
وی فزود: توصیه میشود رانندگان در طول سفر، هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه در مکانهای امن، مجتمعهای خدماتی و رفاهی یا پارکینگهای بینراهی توقف و استراحت داشته باشند. خستگی مفرط و خوابآلودگی از عوامل اصلی بروز سوانح رانندگی است و مدیریت زمان و الگوی استراحت از مهمترین اصول ایمنی سفر محسوب میشود.
این مقام مسئول سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی ایمن، توجه به علائم هشداردهنده جادهای و همکاری با نیروهای پلیس راه و راهداری، از عوامل مؤثر در تضمین ایمنی سفرهای بینشهری است.
