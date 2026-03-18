به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی خودرویی مردمی با عنوان «جهاد خیابانی» به مناسبت بزرگداشت قائد امت و رهبر شهید و همچنین اعلام بیعت مردم تبریز با رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۲۷ اسفند از ساعت ۲۱ در سطح شهر تبریز برگزار میشود.
این مراسم در قالب کاروانی گسترده از خودروها و با حضور خانوادهها در مسیرهای مختلف شهر برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان با نصب پرچم بر خودروهای خود، وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و راه شهیدان را به نمایش میگذارند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این راهپیمایی در پنج مسیر مختلف شهر تبریز برنامهریزی شده است.
مسیر نخست از راهآهن آغاز شده و از چهارراه خطیب، نصفراه، چهارراه لاله، چهارراه ابوریحان، چهارراه طالقانی و چهارراه مارالان عبور کرده و تا میدان آبرسان ادامه مییابد و سپس به مسیر بازمیگردد.
مسیر دوم نیز از چهارراه منصور آغاز شده و از چهارراه رضازاد، چهارراه آبرسان، فلکه دانشگاه، راهنمایی به سمت ائلگلی، فلکه خیام و فلکه ائلگلی عبور کرده و به صورت رفت و برگشت ادامه خواهد داشت.
در مسیر سوم، کاروان خودرویی از اول عباسی حرکت کرده و پس از عبور از چهارراه عباسی، طاق، پل توانیر به سمت آذرساتراپ، شهید فهمیده، باغمیشه، فلکه مادر و رشدیه حرکت خواهد کرد.
مسیر چهارم نیز از انتهای خیابان ۴۰ متری آغاز شده و با عبور از میدان انقلاب، میدان دکتر اکبریه، میدان معلم، میدان بیمارستان عالینسب، حیدرآباد و یکهتوکان به سمت میدان ستارخان، بلوار منجم، چهارراه شمس تبریزی و میدان بازارچه ادامه مییابد.
همچنین مسیر پنجم از میدان امام حسین آغاز شده و پس از عبور از میدان شهدا، فجر، بوستان قرآن، چهارراه لاله، چهارراه گازران، کورهباشی، چهارراه کوچهباغ، میدان آخونی، نصفراه و رسالت تا میدان امام حسین دوم ادامه خواهد داشت.
برگزارکنندگان از شهروندان تبریزی دعوت کردهاند با حضور خانوادگی و نصب پرچم بر خودروهای خود در این حرکت مردمی شرکت کنند.
