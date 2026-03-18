«غیرت و ایمان» اسلحه کاری مردم ایران اسلامی

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حب الوطن از انواع عشق ورزی است، تاکید کرد: رسول الله(ص) فرمودند حب الوطن از ایمان است و لذا کسی که ایمان و غیرت دارد، وطنش را دوست خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آدم بی وطن، شرف ندارد، افزود: امروز کودکان ما به بصیرتی رسیده اند که غیرت شان اجازه نمی دهد وطن شان را رها کنند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه امروز اقشار مختلف مردم در میدان هستند و این نشانه غیرت مندی مردم ایران اسلامی است، ابراز کرد: باید قدردان این مردم بود.

آرامی با بیان اینکه امروز کسانی هستند که با کارگری و سختی روزگار می گذرانند اما با زبان روزه صبح ها به کار می پردازند افطار با خانواده در میدان حمایت از ارزش های انقلاب اسلامی حضور پیدا می کنند و حتی نیمه شب به کمک بسیجیان در حفظ امنیت شهرها می آیند.

وی با بیان اینکه غیرت دینی و حب الوطن مردم ما آنچنان است که یک خانواده کارگر گرمساری امسال پنج میلیون تومان، همه پس اندازی که برای خرید عید نوروز جمع آوری کرده بودند را برای دفاع از کیان ایران اسلامی در قالب یک چک بانکی، اهدا کردند تا سهم شان را اینطور از استقامت پای ارزش های انقلابی ایفا کنند.

امام جمعه گرمسار، بیان کرد: تا زمانی که چنین مردمی در کشورمان هستند دشمن به هیچ کدام از اهدافش دست پیدا نخواهد کرد و پیروزی از آن ملت ایران اسلامی است.