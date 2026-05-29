تبلور و تجلی غدیر بعد از ۱۴ قرن در ملت مبعوث ایران؛ باید قدردان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه‌های نماز جمعه گرمسار در مصلای این شهر با گرامیداشت غدیر عید ولایت بیان کرد: در دنیا دو مسیر حق و باطل است کسانی که ولایت را پذیرفته و درمسیر فرشتگان هستند و کسانی که با پشت پا به ولایت فقیه و این نظام نافرمانی خدا می کنند.

وی با بیان اینکه مسیر حق و باطل روشن است افزود: امروز بعد از یک هزار و ۴۰۰ سال آنچه خدا در غدیر به دنبال تحققش بود فقط پنج ماه نصیب امیرالمومنین(ع) شد محقق شده است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه تجلی غدیر امروز در انقلاب اسلامی متبلور شده است، تاکید داشت: باید قدردان نعمت ولات و انقلاب باشیم.

آرامی با بیان اینکه ملت مبعوث شده ملت غدیری است، بیان کرد: باید شکر این نعمت را به جای آورد و قدردان آن بود زیرا بعد از ۱۴ قرن تحقق آنرا شاهد هستیم

وی با بیان اینکه راه ولایت آن است که چون علی(ع) در برابر مستکبر ایستاد، ابراز کرد: اگر تبعیت از ولایت لازم است در همه شئون و شعور و زمان و از هر ولی لازم است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه ولایت پذیری ما در دوران غیبت اهمیت دارد، همچنین گفت: تا آنجا که فرمودند در دوران غیبت از بین علما کسی به شایستگی جایگزین می شود و از بازد تبعیت کرد

آرامی بیان کرد: امروز ولایت پذیری ما در پذیرش امام جدید جامعه اسلامی و رهبر معظم انقلال اسلام حضرت آیت الله خامنه ای متبلور شده و همه باید زیر لوای ولایت منسجم بمانند.