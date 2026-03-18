به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی و حملات دشمن، روند آموزش در مدارس استان بوشهر بدون وقفه ادامه یافته و در اسفند ماه نیز بخشی از محتوای دروس باقی‌مانده دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم آموزش داده شد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه رزمندگان مدافع میهن اسلامی در خط مقدم، وظیفه خود را مجاهدانه انجام می‌دهند، افزود: در کنار این مجاهدت‌ها، حمایت‌های مستمر مردم، به‌ویژه حضور پررنگ فرهنگیان و دانش‌آموزان در برنامه‌ها و راهپیمایی‌ها، پشتوانه مهمی برای رزمندگان و مسئولان بوده و موجب دلگرمی آنان را فراهم کرده است.

استاندار بوشهر نقش جامعه فرهنگی را در این شرایط تعیین‌کننده دانست و گفت: فرهنگیان ما به‌عنوان بخشی از مردم آگاه، در تبیین و تحلیل رویدادهای ملی و سیاسی، نقش برجسته‌ای دارند و متناسب با سیاست‌ها و تصمیمات کشور، تحلیل‌های عالمانه ارائه می‌کنند تا افکار عمومی، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، آگاهانه از رزمندگان مدافع وطن به حمایت خود ادامه دهند..

وی با اشاره به فضای مجازی و ضرورت تولید محتوا در این فضا تأکید کرد: همان‌طور که آموزش و پرورش در حوزه آموزش رسمی موفق عمل کرده، انتظار می‌رود در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و پرورشی نیز با تولید محتوای مناسب، دانش‌آموزان را بهره‌مند کنند.

زارع در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آموزشی و نتایج کنکور اظهار داشت: سال گذشته برنامه‌ریزی‌های خوبی در آموزش و پرورش استان انجام شد و مدیران و مسئولان حوزه آموزش، از مدت‌ها قبل برای ارتقای نتایج کنکور سراسری تلاش کرده‌اند و این امر باید در سال جدید نیز مورد توجه باشد.