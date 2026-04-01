جایگاه همدان در کنکور سراسری صعودی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی اظهار کرد: با اجرای برنامه‌های هدفمند و منسجم در چهار سال گذشته رتبه استان همدان در کنکور سراسری از جایگاه ۲۰ به رتبه ۱۴ ارتقا یافته است.

وی ارتقای جایگاه استان در کنکور سراسری را نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه آموزش متوسطه دانست و افزود: تشکیل «کمیته ارتقای کنکور» و فعالیت منسجم گروه‌های آموزشی در سطح اداره‌کل، مناطق و مدارس از مهمترین اقدامات انجام شده و این سازوکارها امکان رصد مستمر وضعیت آموزشی، تحلیل دقیق نتایج و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: راه‌اندازی پایگاه‌های ارتقای کنکور و تدوین تقویم اجرایی فعالیت‌ها، موجب نظم‌بخشی، هدفمند شدن برنامه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در استان شده است.

وی ادامه داد: تشکیل پایگاه‌های انتخاب رشته و ارائه مشاوره‌های تحصیلی فردی و گروهی نیز نقش مؤثری در افزایش انگیزه دانش‌آموزان، مدیریت استرس و هدایت تحصیلی صحیح آنان، به‌ویژه در پایه‌های منتهی به کنکور داشته است.

شیدایی با تاکید بر توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار افزود: برگزاری کلاس‌های کنکوری و تقویتی در مناطق محروم، گامی در راستای تحقق عدالت آموزشی و تأمین فرصت‌های برابر یادگیری برای تمامی دانش‌آموزان استان بوده است.

وی همچنین به برگزاری جشن «ستارگان کنکور» اشاره و آن را اقدامی برای قدردانی از دانش‌آموزان برتر، معلمان و مدیران عنوان کرد و افزود: این جشن در ایجاد انگیزه، الگوسازی مثبت و ترویج فرهنگ تلاش و موفقیت در میان دانش‌آموزان نقش مؤثری ایفا کرده است.