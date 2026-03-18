خادم الحجاج شهید علیرضا بیات شیفته انجام وظیفه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت خادم الحجاج علیرضا بیات رئیس سابق سازمان حج و زیارت به اتفاق شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام سرپرست حجاج ایرانی به این شرح است:

»باسم رب الشهداء و الصدیقین«

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:

...فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ

اطلاع یافتیم که باتفاق شهید گرانمایه جناب آقای دکترعلی لاریجانی، خادم الحجاج جناب آقای دکتر علیرضا بیات نیز به خیل شهدای گرانقدر واصل گردید.

این شهید عزیز شیفته انجام وظیفه بود و برای تحقق آن همه امور را تدبیر می نمود و چندی قبل جهت خدمت در امنیت جامعه از خدمتگزاری به حجاج که مورد علاقه ایشان بود کناره گیری کرد و خداوند به ایشان پاداش شهادت را روزی نمود. رضوان الله تعالی علیه

شهید بزرگوار و ابوالشهید آقای دکتر علی لاریجانی رضوان الله علیه عمر با برکت خود را در دفاع مقدس ، امور کلان فرهنگی ، قوه مقننه و امنیتی جامعه اسلامی صرف کرد و سرلوحه خواسته های ایشان با خدای خویش بود که: ...فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِیِّۦ فِی ٱلدُّنْیَا وَٱلْأٓخِرَةِۖ تَوَفَّنِی مُسْلِمࣰا وَأَلْحِقْنِی بِٱلصَّـٰلِحِینَ (یوسف ١٠١)

و خداوند او و فرزند صالحش را در حال انجام وظیفه به صالحان امت نبوی ملحق ساخت.

اینجانب شهادت این عزیزان را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و امت فداکار و اهل بیت محترمشان تسلیت عرض نموده پیروزی امت اسلامی را از خدای بزرگ خواستارم.