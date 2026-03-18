۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

تسلیت فرمانده نیروی زمینی سپاه در پی شهادت علی لاریجانی

فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیامی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیامی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا ( آیه ۲۳ سوره مبارکه احزاب )

شهادت پرافتخار و مظلومانه دکتر علی لاریجانی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، پیشکسوت و همرزم دوران دفاع مقدس و سرباز مخلص حضرت امام(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی و مرد میدان های پرفراز و نشیب دفاع از انقلاب و حفاظت و حراست از استقلال، اقتدار و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در اقدام ددمنشانه و تروریستی دشمن جنایتکار آمریکایی- صهیونیستی را به محضر مبارک مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، ملت مقاوم و رشید ایران و خانواده معظم آن شهید والا مقام تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

تلاش ها و مجاهدت های بی وفقه و مستمر شهید دکتر علی لاریجانی به عنوان سیاست مداری برجسته و انقلابی و مدیری اندیشمند و خدمتگزاری مؤمن و پرورش یافته در محضر قرآن کریم و روحانیت معظم و مکتب انسان ساز امامین انقلاب(ره) در طول بیش از چهار دهه از عمر شریف و با برکتش در مسئولیت های عالی و راهبردی گوناگون نظام، همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ریاست مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی، هر یک به نوبه خویش نمونه ای از نقش آفرینی های تعیین کننده و خدمتی مؤمنانه از آن شهید سعید به اسلام، انقلاب، کشور و ملت بزرگ، مقاوم و سرافراز ایران عزیز می باشد.

نیروی زمینی سپاه با عزمی راسخ و اراده ای محکم و پولادین با تمام توان، تحت فرمان مقام معظّم رهبری (مدظلّه العالی) و فرمانده معظّم کل قوا، تا چشاندن طعم تلخ شکست سنگین و تمام کننده و به زانو درآمدن فرعون زمان و مستکبرین جنایتکار متجاوز و کودک کش آمریکایی – صهیونی، منتقم خون مطهر و بر زمین ریخته شده قائد شهید و خون های پاک دیگر شهیدان مظلوم خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و آرزوی صبر و اجر برای خاندان معظم لاریجانی، علو درجات و رحمت واسعه الهی برای شهیدان دکتر علی لاریجانی و فرزند برومند ایشان و همچنین نصرت الهی و پیروزی قاطع رزمندگان مخلص، جان بر کف و دلیر جبهه حق و نیز سعادت ملت مقاوم، مقتدر، سرافراز و همیشه در صحنه ایران عزیز را از پیشگاه خداوند قادر متعال آرزومندم.

کد خبر 6778000
زهرا علیدادی

