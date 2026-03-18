پیام تسلیت معاونت امور فرهنگی به مناسبت شهادت دکتر علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام خبر شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، معاونت امور فرهنگی پیامی منتشر کرد که به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
در روزهایی که دشمن آمریکایی-صهیونیستی پردهها را کنار زده و چهره واقعی خود را در پیشانی جنایتی بزرگ، علیه کشورمان آشکار ساخته است، و در لحظاتی که جهان در برابر این رفتار وحشیانه، با سکوتی شرمآور نظارهگر است؛ دکتر علی لاریجانی، این مجاهد دانشمند و دلسوخته اسلام و ایران، به همراه فرزند رشیدشان و یاران شریفشان، در پی تهاجم شنیع دیگر، به فیض شهادت نائل آمدند.
ما در دل این غم بزرگ، شادیِ عظیمِ شهادت را که آرزوی همیشگی ایشان بود، باور داریم. همانطور که رهبر شهید انقلاب فرمودند، انقلاب ما راه خودش را پیدا کرده، پیش میرود و وابسته به وجود هیچکس نیست؛ بنابراین راه او متوقّف و بسته نخواهد شد و بیشک با حضور جوانان متعهد ادامه خواهد یافت.
ایشان در روزهای سخت و ناملایمتها، با صبری که تنها از عهده مؤمنان برمیآید و دلسوزی که نشاندهنده عمق ایمانش بود، اجازه نداد تا دشمنان فرصتی برای ضربه زدن به نظام و انقلاب بیابند.
شهادت این مرد بزرگ، فراتر از سوگواری بر یک خدمتگزار نمونه، بلکه اندوهی است بر فقدان مجاهدی که تمام عمر را در مسیر حفظ و تقویت نظام اسلامی سپری کرد. خبر شهادت ایشان، ما را به تأمل وا میدارد که چگونه میتوان در این شرایط، وفادار به آرمانها بود و در برابر تهدیدها، استوار ایستاد.
از درگاه ایزد منان، برای آن عزیز سفرکرده و همراهان شهیدشان، علو درجات و رحمت واسعه الهی، و برای بازماندگان و خادمین انقلاب، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. انشاءالله که روح مطهر ایشان با اولیای الهی محشور و مورد قبول حق باشد.»
