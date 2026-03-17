۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۰۸

تشییع پیکر شهیدان لاریجانی و سلیمانی همزمان با تشییع شهدای ناوشکن دنا

مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی و شهید غلامرضا سلیمانی همزمان با تشییع پیکر شهدای ناوشکن دنا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت اعلام کرد: «با توجه به شهادت دانشمند مجاهد، مدیر جهادی، شهید بزرگوار دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزند برومندشان و همراهان ایشان و همچنین شهادت سردار سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی، رئیس پرتلاش و خدوم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و همراهان وی به‌دست شیطان بزرگ، آمریکای جهانخوار و رژیم تروریستی و منحوس صهیونی، پیکر مطهر این عزیزان همزمان با تشییع پیکر شهدای قهرمان ناوشکن دنا از ساعت ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه از میدان انقلاب تهران به سمت معراج شهدا تشییع خواهند شد.»

