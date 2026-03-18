۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

آمبولانس هلال احمر لارستان هدف اصابت دشمن قرار گرفت

آمبولانس هلال احمر لارستان هدف اصابت دشمن قرار گرفت

لارستان- یک واحد آمبولانس هلال احمر لارستان که در حال خدمات‌رسانی مورد اصابت دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یک واحد آمبولانس هلال احمر لارستان صبح چهارشنبه ۲۷ اسفندماه در حال خدمات‌رسانی مورد اصابت موشک دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت.

به گفته روابط عمومی هلال احمر فارس این آمبولانس در حال امدادرسانی به مصدومان حادثه حمله هوایی بوده که در حمله دوم مورد اصالت مستقیم موشک قرار می‌گیرد.

آمبولانس هلال احمر لارستان هدف اصابت دشمن قرار گرفت

در این حادثه علاوه بر آسیب دیدن آمبولانس هلال‌احمر، تعدادی از نیروهای امدادی و شماری از شهروندان عادی نیز مجروح شده‌اند و تیم‌های امدادی در حال بررسی و رسیدگی به وضعیت مجروحان هستند.

حمله به امدادگران و آمبولانس هلال‌احمر در حالی رخ داده است که این نیروهای امدادی صرفاً در حال انجام مأموریت انسانی و کمک به مجروحان بودند.

کد خبر 6778030

