خون پاک شهید لاریجانی راه عزت ایران اسلامی را روشن تر خواهد ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در پیام تسلیت به مناسبت شهادت دبیرشورای عالی امنیت ملی، شهید علی لاریجانی نوشت: خون پاک این شهید گران‌قدر، همچون چراغی فروزان، راه عزّت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی را روشن‌تر خواهد ساخت.

متن پیام آیت الله احمد مروی به این شرح است:

باسمه تعالی

اِنّا للهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون

شهادت مظلومانه رفیق صمیمی و دیرین، دانشمند مجاهد، خادم‌الرضا(ع) جناب آقای دکتر علی لاریجانی، این خدمتگزار صدیق نظام اسلامی و یار وفادار رهبر شهید انقلاب به همراه فرزند عزیزش موجی از حزن وتأثّر عمیق را در دل‌ ملّت ایران و دلدادگان انقلاب اسلامی برانگیخت.

بی‌تردید، ایشان از جمله شخصیت‌هایی بودند که عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای ایران اسلامی، تحکیم بنیان‌های نظام و خدمت صادقانه به مردم سپری کردند. تعهّد، درایت، عقلانیت و روحیه انقلابی از ویژگی‌های برجسته ایشان بود که در مسئولیت‌های خطیر، به‌ویژه در عرصه‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جلوه‌ای روشن داشت.

این ضایعه بزرگ، نه پایان راه، بلکه سرآغاز استمرار مسیری است که با مجاهدت، اخلاص و خدمت بی‌وقفه ایشان ترسیم شد. خون پاک این شهید گران‌قدر، همچون چراغی فروزان، راه عزّت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی را روشن‌تر خواهد ساخت و شجره طیبه مقاومت و همبستگی ملّی را استوارتر می‌گرداند.

این‌جانب در جوار مضجع شریف و نورانی حضرت ثامن‌الحجج‌علیه‌آلاف‌التحیّةوالثناء ضمن عرض تسلیت به مقام معظّم رهبری، ملّت شریف ایران، همسر، فرزندان و برادران ارجمند به‌ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی و بیت مکرّم شهید مطهری(ره)، از درگاه خداوند متعال برای آن شهیدان عزیز و والامقام، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان معزّز، صبر و اجر مسألت دارم.

وَ سَیَعلَمُ الَّذینَ ظَلَموا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبونَ

احمد مروی

تولیت آستان قدس رضوی