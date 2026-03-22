شهید شیرازی مزد خدمات خود به نظام اسلامی را از خدای متعال گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی با حضور در محل اقامت خانواده معظم سردار سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا، در مشهد مقدس، با خانواده این شهید والا مقام دیدار و ضمن تسلیت و تبریک شهادت این فرمانده نظامی دلاور کشورمان، اظهار کرد: شهید شیرازی مزد سال‌ها خدمات صادقانه خود به ولایت و نظام مقدس اسلامی را از خداوند متعال گرفت و به‌ دست شقی‌ترین افراد به مقام شهادت رسید و قطعا راه او با قوت و قدرت توسط جوانان ادامه‌ خواهد یافت.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: از سال ۱۳۶۸ که در دفتر مقام معظم رهبری مشغول فعالیت شدم، توفیق آشنایی با ایشان را پیدا کردم؛ انسانی بسیار مؤدب، بااخلاق و امین رهبر شهید انقلاب اسلامی بودند.

وی افزود: دفتر نظامی فرماندهی کل قوا جایگاهی بسیار مهم و مسئولیتی بسیار سنگین و یکی از مهمترین بخش‌های نظامی کشور است؛ که این شهید بزرگوار مسئولیت آن را برعهده داشتند و رهبر شهید انقلاب از ایشان بسیار راضی بودند.

مروی بیان کرد: خوش به سعادت این شهید که همراه و در رکاب امام و فرمانده شهید خود به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: یکی از دعاهایی که همواره ائمه اطهار(ع) از خداوند متعال درخواست می‌کردند؛ شهادت بوده است و چه سعادتی که انسان به فوز عظیم و والای شهادت نائل آید و به مقام رضوان الهی برسد.