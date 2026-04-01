احداث گلزار شهدا میناب و ۸ مدرسه توسط آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار خانواده معظم شهیدان ریحانه و مهدی ذاکری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب که در حرم مطهر امام رضا(ع) انجام شد، اظهار کرد: گلزار شهدای عزیز مدرسه شجره طیبه میناب باید بهنحوی بسیار خوب، زیبا و در شأن آنان ساخته شود. این مکان باید به یک مجموعهی جامع و کانونی، و نقطهای محوری تبدیل شود. آنجا قبرستان نیست؛ جایگاه ارواح پاک آزادگان و کودکان آزادهای است که در آن آرمیدهاند. انشاءالله با بهترین معماری و هنرنمایی، آن مکان شریف و مقدس ساخته و آراسته شود.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: همچنین همهی خانوادههای شهدای عزیز میناب بهتدریج مهمان حضرت رضا(ع) شوند. مادر یکی از این شهیدان میگفت «بچهها هر سال قلکهایشان را برای حضرت رضا(ع) میآوردند» امسال، مادر عزیز فرزندان شما جانشان را تقدیم امام رضا(ع) کردند. آنان خون پاک و معصوم خود را نثار حضرت رضا(ع) کردند؛ خوشا به حالتان. این قلکها را نگه دارید تا نمادی از دلدادگی، عشق و محبت کودکان معصوم این آب و خاک به حضرت ثامنالحجج علیه آلاف التحیة و السلام باشد.
وی گفت: همچنین انشاءالله به نام مقدس هشتمین امام معصوم، هشت مدرسه در مناطق کمبرخوردار به نام «شجرهی طیبه رضویه» ساخته شود و آستان قدس رضوی این کار را انشاءالله انجام خواهد داد. از همین امروز مقدمات این سه موضوع فراهم و اجرا گردد. تا ما هم سهم کوچکی در این کار بزرگ و عرض ارادتی به این شهدای عزیز و معصوم داشته باشیم.
نظر شما