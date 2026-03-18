به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا جوان معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران گفت: ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان، افزایش ایمنی عبور و مرور، بهبود شرایط ترافیکی و ایجاد محیطی ایمن و مطلوب برای استفاده‌کنندگان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از مهم‌ترین رویکردهای اجرایی این معاونت در سال جاری بوده که در ایام جنگ نیز این روند بدون وقفه ادامه پیدا کرده است.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده در سال۱۴۰۴ افزود: در این چارچوب، عملیات مرمت و بازسازی۶۳ ایستگاه اتوبوس و تاکسی در نقاط مختلف منطقه به انجام رسیده و همچنین ۲۵۰ صندلی فرسوده ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی با هدف ارتقای رفاه و آسایش شهروندان تعویض و نوسازی شده است.

جوان همچنین نوسازی ۴۸ دستگاه اتوبوس و ۸ دستگاه اتوبوس برقی جهت ارتقای کیفی حمل ونقل عمومی منطقه را از دیگر اقدامات دانست که با پیگیری‌های انجام شده از شرکت واحد اتوبوسرانی به انجام رسید.

معاون شهردار منطقه یک در ادامه با تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی تجهیزات شهری خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از شکستگی شیشه‌های سرپناه ایستگاه‌های اتوبوس و کاهش خطرات برای شهروندان، عملیات ایمن‌سازی این سرپناه‌ها با استفاده از ورق‌های مشبک مقاوم در دستور کار قرار گرفت و در بخش قابل توجهی از ایستگاه‌ها اجرا شده است.

جوان همچنین تصریح کرد: این روند با اولویت‌بندی نیازهای محلات و بر اساس بازدیدهای میدانی و درخواست‌های مردمی ادامه خواهد داشت.