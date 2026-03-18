اسکان ۵۱۷۰ نفر از شهروندان توسط شهرداری تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: تا روز ۱۷ جنگ ۴۳۳ نقطه از تهران مورد اصابت قرار گرفته است و در این مدت ۱۵۹۸ خانوار و ۵۱۷۰ نفر از شهروندان آسیب‌دیده در ۱۹ هتل اسکان موقت داده شدند.

وی افزود : این عزیزان عمدتاً یا در هتل‌ها و مجموعه‌های اقامتی شهرداری تهران یا هتل‌هایی که شهرداری اجاره کرده اسکان داده شدند.

محمدخانی ادامه داد: مترو و BRT تا پایان جنگ رمضان رایگان خواهد بود و محدودیت ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تا اطلاع‌رسانی لغو شده است.

سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: ساعت کار میادین میوه و تره‌بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۸:۳۰ خواهد بود و فروشگاه‌های زنجیره‌اب نیز از ساعت ۸ تا ۱۹ خدمات ارائه خواهند کرد.