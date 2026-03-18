به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان قروه اظهار کرد: تأمین آب شرب شهرستان از سد قوچم یکی از اولویتهای این شهرستان است و براین اساس آغاز انتقال آب از خط انتقال سد قوچم در حال اجرا است.
وی به راهکارهای کوتاهمدت برای عبور از تنش آبی پرداخت و یادآور شد: ساماندهی بخش کشاورزی با همکاری جامعه بهرهبرداران حوزه کشاورزی و مسئولان ذیربط باید پیگیری شود.
فرماندار شهرستان قروه با اشاره به درخواست مردم و شورای اسلامی شهرها و روستاها برای تأمین آب از سد قوچم گفت: با توجه به تنش آبی تابستان گذشته، ضروری است اقدامات فوری و اساسی برای تأمین پایدار آب این شهرستان انجام شود.
اجرای انتقال آب از سد قوچم به قروه
جوانمردی افزود: در برنامه بلندمدت، شرکت آب نیرو پیمانکار پروژه انتقال آب از خط انتقال سد قوچم به شهر قروه را آغاز کرده و حدود۵ کیلومتردر فاز نخست انجام شده است و فاصله این شهر تا خط انتقال سدقوچم دهگلان ۲۵ کلیومتر خواهد بود.
وی با اشاره به لزوم تخصیص آب به قروه گفت: اعتبارات لازم از سوی کمیته برنامهریزی شهرستان برای سال آینده تأمین خواهد شد و همچنین از ظرفیت آب نیرو، نمایندگان مجلس و سایر منابع حمایتی نیز برای اجرای این طرح استفاده میشود.
فرماندار قروه درباره اقدامات فوری برای تابستان آینده اظهار کرد: برای جلوگیری از بروز بحران، از ظرفیت اجاره چاه کشاورزی منطقه برای تأمین آب شرب استفادە میشود، تا آب آن پس از تصفیه مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.
جوانمردی همچنین بر شناسایی و مسدودسازی چاههای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: این چاهها بر منابع تأمین آب شهر تأثیر منفی دارند و امور آب شهرستان باید نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با آنها اقدام کند.
لزوم فرهنگسازی بهینه برای صرفه جویی در مصرف آب
وی از شرکت آب و فاضلاب خواست انشعابهای غیرمجاز را شناسایی و قطع کند و فرهنگسازی برای مصرف بهینه و صرفهجویی در آب را نیز با جدیت در دستور کار قرار دهند.
فرماندار قروه در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراض کشاورزان پرداخت و گفت: مقرر شد کمیسیون ماده ۳ امور آب تشکیل شود تا موضوع بهصورت کارشناسی بررسی و در صورت لزوم بازبینی انجام شود و حقوق کشاورزان هم لحاظ شود.
جوانمردی در پایان تأکید کرد: مدیریت منابع آب، تأمین پایدار آب شرب و حفظ حقوق مردم و کشاورزان از اولویتهای اساسی شهرستان است و با همکاری دستگاههای مرتبط، اقدامات لازم برای حل این مسائل انجام خواهد شد.
جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان قروه با محوریت بررسی راهکارهای تأمین آب شرب شهرستان و مسائل مربوط به بستر رودخانه اراضی و برگزار شد و در این جلسه تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای عبور از تنش آبی در دستور کار قرار گرفت.
