حجت‌الله علی‌عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز بیشینه دما در مرکز استان شهر اصفهان به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد پنجشنبه به چهار درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی، زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است و بوئین میاندشت سردترین نقطه استان، کمینه دمای چهار درجه سلسیوس زیر صفر را تجربه می‌کند.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بر پایه آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز همچنان جو پایدار است و ناپایداری خاص مشاهده نمی‌شود؛ از این رو آسمان به صورت صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد دور از انتظار نیست.

علی‌عسکریان افزود: از شامگاه فردا پنجشنبه ۲۸ اسفند تا اوایل هفته آینده به سبب فعالیت سامانه بارشی در استان شرایط ناپایداری جوی به صورت افزایش ابر و بارش باران پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات بارش برف و در برخی ساعات همراه با وزش باد شدید محتمل است.