وزش باد و کاهش دما در اصفهان ادامه دارد

حجت‌الله علی‌عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی تا یکشنبه ۳۰ فروردین هفته آینده جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: به دلیل استقرار زبانه‌های پرفشار طی امروز و فردا ضمن وزش باد، کاهش نسبی دما به ویژه دمای کمینه فردا صبح پیش بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: شهر اصفهان با بیشینه دمای ۲۶ و کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است.

علی‌عسکریان اضافه کرد: ایستگاه بوئین میاندشت امروز با کمینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه ثبت شد.