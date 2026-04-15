  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

وزش باد و کاهش دما در اصفهان ادامه دارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم وزش باد شدید به ویژه در ساعات عصر و کاهش نسبی دما خبرداد.

حجت‌الله علی‌عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی تا یکشنبه ۳۰ فروردین هفته آینده جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: به دلیل استقرار زبانه‌های پرفشار طی امروز و فردا ضمن وزش باد، کاهش نسبی دما به ویژه دمای کمینه فردا صبح پیش بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: شهر اصفهان با بیشینه دمای ۲۶ و کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است.

علی‌عسکریان اضافه کرد: ایستگاه بوئین میاندشت امروز با کمینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه ثبت شد.

