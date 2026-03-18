تسلیت وزارت اطلاعات در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیهای، شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیمإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَیٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (توبه/۱۱۱)
شهادت پرافتخار نمایندهی رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، در جنگ رمضان؛ برادر سرافراز و مخلص جناب آقای دکتر علی لاریجانی که پس از عمری مجاهدت و اخلاص و فعالیت مجدانه در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی و خدمات ماندگار و تأثیرگذار در حوزههای راهبردی فرهنگی، سیاسی و امنیتی و اثبات ولایتمداری و فرمانبرداری از امر ولی و نائبالامام شهید، به این فیض عظما نائل گشت را به ساحت مقدس امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، محضر رهبر عزیز و معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و پیشگاه ملت بزرگ، شهیدپرور، مقاوم و انقلابی ایران و بیت و خاندان آیتالله العظمی آملی و آیتالله شهید استاد مطهری (رضوانالله علیهما) تبریک و تسلیت عرض مینماییم.
بدون تردید، دریافت نشان و خلعت پرافتخار شهادت و اتصاف به مقام والای «شهید» توسط رهپویان مکتب خونبار عاشورای کربلای حسینی و مجاهدان خط سرخ سید و سالار شهیدان حضرت اباعبداللهالحسین (علیهالسلام)، مزد انسانهای شرافتمندی است که حاضرند سر و جان ببازند ولی سر در مقابل طواغیت و فرعونهای مستکبر خرد و کلان زمان یعنی اسرائیل پلید و جنایتکار و آمریکای جهانخوار خم ننمایند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ضمن ارج نهادن و تجلیل از مقام شامخ این فرزند خدوم، برومند و شهید انقلاب اسلامی و دیگر همرزمان والامقام همراه ایشان در حوزهی امنیت ملی کشور؛ شهیدان علیرضا بیات معاون امنیت دبیرخانهی شعام، دکتر مرتضی لاریجانی فرزند گرامی ایشان و چند تن از اعضای تیم حفاظت؛ تأکید مینماید که رایحه و عطر وجودی شهدای عالیقدر با شهادتشان بیش از پیش موجبات بیداری و آگاهی ملل اسلامی و خفت و اضمحلال و ریشهکنی هر چه بیشتر دشمن آمریکایی صهیونی و دیگر اذناب و تفالههای متعفن جبههی استکبار را فراهم خواهد ساخت.
دشمنان عنود و بدسیرت انقلاب بدانند که پرچم حقی که امامین عظیمالشأن انقلاب بر بلندای عالم هستی برافراشتهاند هرگز با شهادت و قتل مسئولان خدوم امنیتی و سرداران و امرا و سربازان عزیز وطن بر زمین نخواهد ماند.
