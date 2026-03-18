  اقتصاد
  آب و انرژی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

پالایشگاه های گاز فاز ۳ تا ۶ پارس جنوبی مورد اصابت پهپاد قرار گرفت

دقایقی قبل پالایشگاه های گاز پارس جنوبی در فاز های ۳ تا ۶ مورد اصابت پهپاد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر پیگیری ها از وزارت نفت حاکی است دقایقی قبل پالایشگاه های گازی فاز های ۳ تا ۶ پارس جنوبی مورد اصابت پهپاد های صهیونی آمریکایی قرار گرفته است.

هنوز از میزان خسارات احتمالی خبری نیست.

اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

