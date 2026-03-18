پالایشگاه های گاز فاز ۳ تا ۶ پارس جنوبی مورد اصابت پهپاد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر پیگیری ها از وزارت نفت حاکی است دقایقی قبل پالایشگاه های گازی فاز های ۳ تا ۶ پارس جنوبی مورد اصابت پهپاد های صهیونی آمریکایی قرار گرفته است.
هنوز از میزان خسارات احتمالی خبری نیست.
اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.
دقایقی قبل پالایشگاه های گاز پارس جنوبی در فاز های ۳ تا ۶ مورد اصابت پهپاد قرار گرفت.
