آغاز اکران ۴ فیلم جدید در سینماهای مشهد 

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن محمدزاده درباره لیست فیلم‌های افزوده‌شده به جدول اکران سینماهای مشهد و خراسان رضوی در سال جدید اظهار کرد: در ایام نوروز ۱۴۰۵، چهار فیلم سینمایی جدید که عموماً درباره جنگ ۱۲ روزه هستند، به جدول اکران‌ها افزوده شده است. این چهار فیلم، «نیم‌شب»، «قمارباز»، «بهشت تبهکاران» و «خط نجات» هستند که در نوروز پیش‌رو روی پرده سینماهای مشهد و استان خواهند رفت و پذیرای علاقه‌مندان خواهند بود

سرپرست گروه امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی افزود: دو فیلم «نیم‌شب» و «قمارباز» در چهل‌وچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشتند و با استقبال قابل‌توجهی نیز مواجه شدند.

وی درباره بسته اکران نوروزی سینماها بیان کرد: با توجه به اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر جامعه، در سال ۱۴۰۵ جدول نوروزی نخواهیم داشت و نظر به شرایط موجود، تنها چند فیلم متناسب با حال‌وهوای این ایام روانه پرده خواهند شد.

محمدزاده درخصوص زمان آغاز این اکران‌ها خاطرنشان کرد: اکران فیلم‌های جدید ذکرشده، از امروز (چهارشنبه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴) در سینماهای مشهد و خراسان رضوی آغاز شده است.

سرپرست گروه امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با اشاره به حذف فیلم‌های کمدی از پرده سینماها تشریح کرد: در ایام نوروز، فیلم‌ها در ژانرهای دیگر که پیش از اتفاقات اخیر بر پرده حاضر بودند، در کنار اکران‌های جدید ادامه خواهند داشت؛ اما فیلم‌های کمدی تا زمان اتمام بازه عزای عمومی درپی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، از جدول اکران حذف شدند و در انتظار ابلاغ ازسرگیری اکران از سوی وزارت ارشاد خواهند ماند.