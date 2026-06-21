فروش ۶۷ میلیارد ریالی سینماهای خراسان رضوی در خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازه زمانی ۱ خرداد ماه لغایت ۳۰ خردادماه در مجموع ۴ هزار و ۸۲۶ سانس نمایش در سینماهای استان برگزار شد و فیلم‌های «تهران کنارت»، «آنتیک»، «تاکسیدرمی»، «سفر به لیمونیا»، «نیمه‌شب»، «خط نجات»، «بهشت تبهکاران»، «قمارباز» و «شمشیر و اندوه» بر پرده سینماهای خراسان رضوی اکران شدند.

فیلم سینمایی «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با فروش ۳۲ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال در هزار و ۵۳۸ سانس نمایش، در صدر جدول فروش سینماهای استان قرار گرفت و عنوان پرفروش‌ترین فیلم این بازه زمانی را از آن خود کرد.

پس از آن، فیلم سینمایی «آنتیک» به کارگردانی محمدهادی نائیجی با فروش ۱۷ میلیارد و ۴۲۵ میلیون و ۷۸ هزار ریال در هزار و ۲۸۰ سانس، رتبه دوم فروش را در سینماهای خراسان رضوی به دست آورد.

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار نیز با فروش ۹ میلیارد و ۹۸ میلیون و ۶۲۸ هزار ریال در ۸۴۳ سانس، در جایگاه سوم جدول فروش قرار گرفت.

فیلم سینمایی «سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال حاج‌دینی مقدم با فروش ۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون و ۷۰ هزار ریال در ۷۷۵ سانس، رتبه چهارم و «نیمه‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان نیز با فروش یک میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۲۰ هزار ریال در ۲۴۱ سانس، در رتبه پنجم قرار گرفت.

فیلم سینمایی «خط نجات» به کارگردانی وحید موسائیان با فروش ۲۵۲ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال در ۴۷ سانس، رتبه ششم فروش را به دست آورد. همچنین فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی با فروش ۲۳۱ میلیون و ۳۳۰ هزار ریال در ۵۴ سانس، در رتبه هفتم قرار گرفت و از ۲۵ اسفندماه روی پرده سینماها رفته است.

فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری، با فروش ۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در ۳۵ سانس، رتبه هشتم شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی، با فروش ۳۸ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال در ۱۳ سانس نمایش، در رتبه نهم جدول فروش سینماهای خراسان رضوی در این بازه زمانی قرار گرفت.