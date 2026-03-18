به گزارش خبرنگار مهر، سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان در پی شهادت سردار پرافتخار اسلام سرلشکر پاسدار حاج غلامرضا سلیمانی ریاست سازمان بسیج مستضعفین کشور پیامی صادر کرد، که متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا. احزاب﴿۲۳﴾

شهادت مجاهد پرافتخار سپاه اسلام و فرمانده دلاور بسیج، سرلشکر پاسدار حاج غلامرضا سلیمانی، بزرگمردی رشید و بی‌باک از قوم بزرگ لُر، مایه تأثر فراوان گردید.

این قهرمان مردم، عمر گران‌بهایش را در مسیر جهاد صیقل داد تا در مکتب سیدالشهدا (ع) به اوج برسد و از سال‌های پرافتخار هشت سال دفاع مقدس تا فرماندهی تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان و تا دوران موفق ریاست سازمان بسیج مستضعفین دائما با جهاد و تلاش شبانه روزی، خدمات ماندگاری در تقویت ساختار مردمی و جهادی، توسعه حرکت‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی و یاری رسانی به مستضعفین و اقشار آسیب‌پذیر، در لباس مقدس پاسداری، ایفا نمود.

سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، این ضایعه بزرگ را به پیشگاه مولایمان امام زمان (عج) و محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بیت مکرمشان، خانواده محترم شهدا و مردم شریف و همیشه در صحنه استان لرستان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام و کلیه شهدای جنگ رمضان، علو درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

در پایان به نمایندگی از آحاد پاسداران و بسیجیان جان برکف استان لرستان اعلام میداریم، خون سرخ و پاک رهبر شهید و فرماندهان عزیزمان، خاک مقدس ایران و لرستان قهرمان را جانِ دوباره بخشید و بار دیگر نشان داد که راه شهادت، راه عزت و سربلندی ملت ماست. و سوگند یاد میکنیم تا آخرین نفس در راه دفاع از حریم ولایت و امنیت میهن اسلامی، با همان روحیه جهادی و حماسی، پاسدار خون شهیدان خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد توطئه‌های دشمنان، خون شهیدان بزرگمان را پایمال کند.