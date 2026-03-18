اقدامات مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در جنگ تحمیلی رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر ، در شرایطی که کشورمان تحت حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، مناطق ۲۲ گانه تهران با همه توان آماده خدمترسانی به مردم هستند.
همچنین ، فعالیتهای گسترده بانوان تهرانی تحت هدایت و هماهنگی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در حال انجام است.
مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اقدامات مناطق مختلف تهران در شرایط جنگ تحمیلی رمضان گفت: در این روزهای حساس که کشورمان تحت حملات رژیم صهیونیستی قرار دارد، بانوان تهرانی نشان دادند که با روحیهای ایثارگرانه و مسئولیتپذیری کامل، آماده خدمترسانی به مردم هستند. تمامی فعالیتها با مدیریت و هماهنگی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در حال انجام است.
وی تصریح کرد: از جمله اقدامات مهم، پشتیبانی از خانوادههای شهدا و زنان سرپرست خانوار، توزیع اقلام معیشتی، برپایی مواکب و ایستگاههای صلواتی، و فعالیتهای فرهنگی و روانشناسی بوده که در تمامی مناطق تحت نظارت این مرکز در حال اجرا است.
اردبیلی با اشاره به فعالیتهای منطقه ۲ گفت: در منطقه ۲ در میدان شهید تهرانی مقدم (کاج)، میدان صنعت و فلکه اول صادقیه موکب برپا است که شبها از ساعت ۸ شروع به کار میکنند و کاروان خودرویی تا نیمه شب ادامه دارد.
وی ادامه داد: در حوزه روانشناسی نیز شهردخت منطقه ۲، علاوه بر حضور مستمر در محلهای اصابت، در بهشت زهرا جهت مداخلات روانشناسی برای خانوادههای شهدا حضور فعال دارند. فعالیتهای جهادی بانوان در مساجد نیز بهطور کامل برای آمادهسازی غذا و بستههای افطاری در جریان است.
اردبیلی درخصوص فعالیت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در منطقه ۳ بیان کرد: در منطقه ۳،با میزبانی مسجد صاحبالزمان و خواهران پایگاه شهید بروجردی در تجمع محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام میشود. همچنین مسجد الغدیر محله داوودیه با مشارکت فعالین محلی هر شب مراسم توزیع افطاری، سخنرانی و راهپیمایی به سمت میدان محسنی را دارد.
وی با اشاره به دیگر اقدامات منطقه ٣ گفت: شابلونزنی روی ماشینها در خیابان شریعتی (قلب منطقه ۳) توسط دختران نوجوان و اهدا برچسب و پوستر در تجمعات محکومیت حمله صهیونیستی در محله زرگنده صورت گرفته است.
مشاور زنان وخانواده شهردار تهران در خصوص اقدامات منطقه ۵ در جنگ تحمیلی رمضان هم گفت: در منطقه ۵، یک گروه از بانوان که هر روز تهیه و بستهبندی افطاری برای نیروهای دفاع شهر انجام میدهند، حدود ۲۰ نفر هستند.
وی افزود :تهیه، آماده سازی و توزیع ۲۰ هزار بسته تنقلات برای حافظان امنیت در ایام نوروز نیز توسط دبیرخانه اجلاسیه بین المللی مجاهدین در غربت نیروهای مردمی و جهادی مسجدجامع باغ فیض صورت می گیرد.
اردبیلی با اشاره به اقدامات منطقه ۷ افزود: در منطقه ۷، در دو نقطه سهروردی خرمشهر و جلوی متروی بهار شیراز در پردیس قرارگاه خدماترسانی حمایتی اجتماعی ایران، با حضور خانمهای خانه زنان و خانواده، خانمهای جهادی و کنشگران مسجدمحوری، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برنامههایی اجرا می گردد که شامل مشاوره خانواده، دلنوشته برای رهبر شهید، توزیع اقلام فرهنگی و بصیرتافزا، افطاری ساده و بروشورهای فرهنگی توسط بانوان و دختران نوجوان است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اقدامات منطقه ۸ نیز تصریح کرد: در منطقه ۸ در میدان نبوت اجتماعات مردمی و غرفههایی برپاست که فعالیتها شامل حضور پرشور بانوان در مساجد در اوقات نماز و برقرار بودن مساجد، سیاهپوش کردن فضای داخلی و بیرونی مسجد و نصب تصاویر و بنرهای امام راحل و امام شهید امت، پخش و همخوانی سرودهای حماسی و تلاوت قرآن توسط دختران و بانوان، برپایی ایستگاههای صلواتی و مواکب پذیرایی توسط بانوان، هماهنگی و مشارکت در برنامههای مسجدی و میدانی (روضه و مناجات، عزاداری خیابانی و تجمع در میادین)، حفظ امنیت محلات با بهرهمندی از نیروهای مردمی و بسیج و بانوان فعال، ایجاد امکان تماس تلفن ثابت در مواقع اضطراری، و توسعه شبکهی مردمی برای استفاده در مواقع نیاز است.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات منطقه ٨ شبکهسازی و ایجاد ارتباط با مساجد هم جوار و همافزایی ظرفیتها به خصوص بانوان بسیج محلات در مساجد این منطقه که شامل مسجد امام حسین (ع)، فاطمیه (س)، باب الحوائج (ع)، صاحبالزمان (عج)، علیالنقی (ع)، مسلم بن عقیل (ع) هستند.
