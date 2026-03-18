  استانها
  2. کردستان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

تامین تجهیزات آزمایشگاهی ۵۰ میلیارد ریالی برای مراکز درمانی سقز

تامین تجهیزات آزمایشگاهی ۵۰ میلیارد ریالی برای مراکز درمانی سقز

سقز- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز از تهیه تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز مراکز درمانی این شهرستان خبر داد.

پروین خسروپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تامین تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال برای مراکز درمانی شهرستان سقز خبر داد و اظهار کرد: این مبلغ توسط نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد: مبلغ ۱۹ میلیارد ریال این اعتبار صرف خرید دستگاه سل کانتر فول دیف، دستگاه بلادگاز، دستگاه سدیم پتاسیم، دستگاه سانتریفیوژ ۲۴ شاخه برای بیمارستان امام خمینی (ره) شده است.

مدیر بهداشت و درمان شهرستان سقز تصریح کرد: همچنین مبلغ ۳۱ میلیاردریال صرف خرید دستگاههای اتوآنالایزر، الکترولیت آنالایزر، کوآگولومتر، فریزر بانک خون، میکروسکوپ وبن ماری ذوب پلاسما برای بیمارستان شفا شده است.

خسروپور تأکید کرد: تأمین تجهیزات آزمایشگاهی گامی مهم برای افزایش رضایتمندی بیماران، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تقویت زیرساخت‌های نظام سلامت شهرستان به شمار می‌رود.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های نماینده مردم شریف سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: بی‌شک حمایت‌های نماینده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان سقز، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه سلامت شهرستان است.

کد خبر 6778201

