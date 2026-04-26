۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۳۴

جذب ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت زیرساخت‌های درمانی سقز

سقز – نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از جذب ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین نیازمندی‌های بیمارستان امام خمینی (ره) سقز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری شامگاه یکشنبه در نشست با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز اظهار کرد: در راستای ارتقای خدمات درمانی در شهرستان سقز، ۹۷ میلیارد ریال اعتبار در اسفندماه سال ۱۳۹۴ و ۴۳ میلیارد ریال دیگر در اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان جذب شده است.

وی با قدردانی از همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این اعتبارات به حساب دانشگاه علوم پزشکی کردستان واریز شده و بر اساس اولویت‌ها و نیازهای مراکز درمانی شهرستان سقز هزینه خواهد شد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی منطقه، تصریح کرد: تأمین تجهیزات و رفع کمبودهای موجود از مهم‌ترین اهداف تخصیص این اعتبارات است.

در ادامه، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده، گفت: در سال گذشته نیز با پیگیری نماینده مردم سقز و بانه، ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای مراکز درمانی شهرستان جذب شد که در حوزه تجهیز آزمایشگاه‌ها هزینه شد.

پروین خسروپور افزود: اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریالی اخیر نیز در راستای رفع ضروری‌ترین نیازهای مراکز درمانی شهرستان هزینه خواهد شد تا سطح خدمات‌رسانی به شهروندان ارتقا یابد.

کد مطلب 6812290

