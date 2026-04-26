به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری شامگاه یکشنبه در نشست با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز اظهار کرد: در راستای ارتقای خدمات درمانی در شهرستان سقز، ۹۷ میلیارد ریال اعتبار در اسفندماه سال ۱۳۹۴ و ۴۳ میلیارد ریال دیگر در اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان جذب شده است.

وی با قدردانی از همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این اعتبارات به حساب دانشگاه علوم پزشکی کردستان واریز شده و بر اساس اولویت‌ها و نیازهای مراکز درمانی شهرستان سقز هزینه خواهد شد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی منطقه، تصریح کرد: تأمین تجهیزات و رفع کمبودهای موجود از مهم‌ترین اهداف تخصیص این اعتبارات است.

در ادامه، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده، گفت: در سال گذشته نیز با پیگیری نماینده مردم سقز و بانه، ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای مراکز درمانی شهرستان جذب شد که در حوزه تجهیز آزمایشگاه‌ها هزینه شد.

پروین خسروپور افزود: اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریالی اخیر نیز در راستای رفع ضروری‌ترین نیازهای مراکز درمانی شهرستان هزینه خواهد شد تا سطح خدمات‌رسانی به شهروندان ارتقا یابد.