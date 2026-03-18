تصاویری تلخ از حمله دشمن صهیونی- آمریکایی به مناطق مسکونی دورود

به گزارش خبرنگار مهر، حملات صبح امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه به مناطق شهری دورود در پی تهاجم هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی موجب شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در محل انفجار شد.
در جریان این تجاوز محور آمریکایی - صهیونی به خیابان «ناصرخسرو» شهر دورود بهعنوان یک محله غیرنظامی پرتراکم و مسکونی متأسفانه تاکنون ۹ نفر به شهادت رسیدهاند.
سعید پور علی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، از ۹ شهید و ۱۱۶ مجروح در جریان حمله متجاوزانه هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی صبح امروز به شهر دورود خبر داد.
وی گفت: تلاش نیروهای امدادی و... در این منطقه، جریان دارد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تأکید کرد: مردم از تردد غیرضروری در اماکن سانحهدیده خودداری کنند.
روابطعمومی سپاه دورود هم در اطلاعیهای اعلام کرد: «به اطلاع شهروندان شریف و آگاه شهرستان دورود میرساند باتوجهبه حملات اسرائیل و آمریکای جنایتکار به میهن اسلامی، بدینوسیله تأکید میشود شهروندان از هرگونه تجمع در محلهای مورد اصابت که علاوه بر خطرات جانی موجب اختلال در روند فعالیت نیروهای امدادی، خدماترسان و انتظامی میشود، اکیداً خودداری کنند.
همچنین از عموم مردم فهیم درخواست میشود با حفظ آرامش و خونسردی، اخبار و اطلاعات مربوطه را صرفاً از رسانهها و مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات و منابع غیر موثق پرهیز نمایند.»
