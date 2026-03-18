۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

حمله خصمانه آمریکایی ـ صهیونیستی به یکی از مناطق اطراف قم

قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: یکی از مناطق خارج از محدوده شهری استان قم دقایقی قبل هدف حمله نیروهای متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، با اشاره به وقوع حمله دشمنان متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی به یکی از نقاط استان و خارج از محدوده شهری قم گفت: بررسی‌ها درباره جزئیات حادثه در حال انجام است.

وی افزود: این اقدام تجاوزکارانه در محدوده‌ای در اوایل اتوبان قم تهران رخ داده و تا این لحظه از خسارت‌های احتمالی جانی گزارشی دریافت نشده است. 

به گفته حیدری، تمامی دستگاه‌های امنیتی، امدادی و اجرایی استان در پی وقوع حادثه در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا با هماهنگی لازم، کنترل و مدیریت وضعیت انجام شود.  

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، از شهروندان خواست پیگیری اخبار مربوط به حوادث جنگ را تنها از مجاری رسمی دنبال کنند و از انتشار مطالب منابع غیرمعتبر به خصوص در فضای مجازی خودداری کنند.

