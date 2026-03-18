۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

پیکر ۹ شهید ناوشکن دنا در خرم‌آباد تشییع می‌شود

خرم‌آباد- پیکر مطهر ۹ شهید لرستانی ناوشکن دنا در خرم‌آباد تشییع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۹ تن از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران- در جریان حملات ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم‌ منحوس صهیونیستی به ناوشکن دنا- در مرکز لرستان برگزار می‌شود.

تشییع پیکرهای شهدای والامقام علی بیگی عامله، محسن میرزاپور، حمیدرضا ولی محمودوند، جلال پیرزادی، صدرا بهمنی مقدم، هادی یارمرادی، و گرامیداشت شهدای جاوید الاثر، ناصر شوکتی، علی شعبان و امیر کشوری در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

روابط‌عمومی‌دفترنماینده‌ولی‌فقیه‌در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد اعلام کرد که این مراسم روز جمعه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، بعد از برگزاری نماز دشمن شکن جمعه برگزار می‌شود.

کد خبر 6778217

    IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      4 0
      پاسخ
      روحشون شاد. بی شک مطمئنن مثل همیشه دلاور مردانی دیگر دراین آب خاک بلند میشن قویترراه این عزیزان رو ادامه میدن.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها