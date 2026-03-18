به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۹ تن از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران- در جریان حملات ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به ناوشکن دنا- در مرکز لرستان برگزار میشود.
تشییع پیکرهای شهدای والامقام علی بیگی عامله، محسن میرزاپور، حمیدرضا ولی محمودوند، جلال پیرزادی، صدرا بهمنی مقدم، هادی یارمرادی، و گرامیداشت شهدای جاوید الاثر، ناصر شوکتی، علی شعبان و امیر کشوری در خرمآباد برگزار خواهد شد.
روابطعمومیدفترنمایندهولیفقیهدر استان لرستان و امام جمعه خرمآباد اعلام کرد که این مراسم روز جمعه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، بعد از برگزاری نماز دشمن شکن جمعه برگزار میشود.
