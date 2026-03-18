برگزاری نشست امنیتی ویژه در لبنان به ریاست جوزف عون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با توجه تداوم حملات رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن بر سطوح مختلف، امروز چهارشنبه نشست امنیتی را برای بررسی وضعیت امنیتی این کشور برگزار کرد.

دفتر ریاست جمهوری لبنان امروز در بیانیه ای اعلام کرد که در این نشست روسای دستگاه های نظامی و امنیتی با توجه به گسترش حملات رژیم صهیونیستی به منطقه بقاع، بیروت و ضاحیه جنوبی، گزارش ها درباره شرایط مناطق مختلف لبنان را ارائه کردند.

شرکت کنندگان در این نشست، درباره وضعیت مرزهای لبنان-سوریه و هماهنگی فعلی با مسوولان سوریه برای حفاطت از ثبات این مرزها گفتگو کرده و به بررسی وضعیت آوارگان سوری پس از بازگشت حدود ۱۰۰ هزار آواره به سوریه پرداختند.

عون در این نشست ضمن تاکید بر آمادگی کامل نیروهای نظامی و دستگاه های امنیتی، خواستار آن شد که گفتمان سیاسی لبنان یک گفتمان ملی متمرکز بر وحدت و همبستگی لبنانی ها و کنار گذاشتن اختلافات، اجتناب از اقدامات تحریک آمیز طایفه ای و ایجاد آشوب باشد.

رئیس جمهور لبنان در ادامه خواستار آن شد که این سیاست در رسانه ها و شبکه های اجتماعی با توجه به نقش مهمی که در این شرایط ایفا می کنند، اعمال شود.

او همچنین تاکید کرد که استانداران، فرمانداران و روسای شهرداری ها باید با هماهنگی با دستگاه های امنیتی به وظایف خود به طور کامل عمل کنند.

عون در ادامه نیز بر تامین اقامتگاه برای آوارگان و تامین امنیت آنها تاکید کرد و گفت: این مرحله مستلزم پیگیری های دقیق در سطح ملی و به دور از منافع شخصی است.