شروط «نبیه بری» برای مذاکره با رژیم اشغالگر

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان به روزنامه «الشرق الأوسط» گفت :هرگونه مذاکره با رژیم اشغالگر مشروط به تحقق دو شرط است: یکی، توقف فوری و دائم درگیری و دیگری بازگشت امن و شرافتمندانه آوارگان.

بری با اشاره به مخالفت قاطعانه خود با ورود به جزئیات هر مذاکره قبل از فرا رسیدن زمان آن، بر لزوم تحقق آتش بس واقعی و اقدام به یک اقدام سیاسی بعدی تاکید کرد.

وی ضمن ابراز مخالفت با مذاکرات مستقیم بین لبنان و رژیم اشغالگر اسرائیل همزمان با توقف جنگ تصریح کرد که اولویت باید برقراری آتش بس و پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت برای پایان دادن به تجاوز است.

نبیه بری با وجود ابراز موضع مثبت خود درقبال تلاش های میشل عون رئیس جمهوری لبنان، موضوع نمایندگی «دوگانه شیعه» را ازهر گونه هیات مذاکره مستثنی کرد و تصمیم‌گیری درباره آن را به دوره بعداز برقراری آتش بس موکول کرد.