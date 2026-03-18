۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

تاج: تیم‌ملی فوتبال ۳ فروردین به ترکیه می رود؛ جام جهانی شرکت می‌کنیم

ارومیه - رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تیم‌ملی فوتبال برای اردوی آمادگی سوم فروردین عازم ترکیه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعد از ظهر چهارشنبه در مرز بازرگان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده و عاریتی نیستیم بلکه جزو یکی از بهترین تیم ها برای جام جهانی انتخاب شده ایم.

وی ادامه داد: تیم ملی فوتبال سوم فروردین برای اردو و آمادگی عازم ترکیه می شود دو بازی هم آنجا داریم.

رییس فدراسیون‌ فوتبال عنوان‌کرد: در حال آماده شدن برای حضور در جام‌جهانی هستیم آمریکا را تحریم‌می کنیم اما جام جهانی را تحریم نمی کنیم.

تاج با بیان اینکه اعضای تیم‌ملی فوتبال بانوان تودهنی بزرگی به دشمنان زدند، گفت: امروز بانوان سرافراز وارد وطن شدند.

رییس فدراسیون فوتبال به همراه جمعی از اعضای فدراسیون برای استقبال از اعضای تیم فوتبال بانوان به مرز بازرگان سفر کرده است.

