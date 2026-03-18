به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت ۱۹ روز از آغاز جنگ و تا تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، آمار رسمی خسارات واردشده به زیرساختهای بهداشتی، درمانی و نیروی انسانی سلامت کشور اعلام شد.
این آمار که از سوی تیم ملی سلامت منتشر شده، تصویری از حجم سنگین حملات دشمن به سیستم سلامت ایران را به نمایش میگذارد.
تلفات و مصدومان؛ آمار دردناک یک جنگ تمامعیار
بر اساس آمار منتشرشده، در طول این ۱۹ روز جنگی، ۲۵۶ کودک زیر ۱۸ سال و ۱۳ کودک زیر ۵ سال به شهادت رسیدهاند. این در حالی است که تعداد شهدای خانم ۲۲۷ نفر اعلام شده و ۳,۲۹ مصدوم نیز ثبت شده است. در بخش بستریهای موجود، ۱,۱۱۱ بیمار در وضعیت بستری قرار دارند.
خسارات به زیرساختهای درمانی
یکی از جنبههای تکاندهنده آمار اعلامشده، آسیبهای واردشده به زیرساختهای درمانی کشور است. آمارها نشان میدهد که ۳۶ دستگاه آمبولانس آسیبدیده است. همچنین ۱۸۰ مرکز بهداشتی صدمه دیدهاند که این رقم بسیار نگرانکننده است. در بخش بیمارستانها، ۶ بیمارستان صدمهدیده و ۴۷ مرکز دیگر تحت پایش قرار گرفتهاند.
فعالیتهای درمانی و جراحیها
علیرغم تمام دشواریها، کادر سلامت کشور در حال تلاش برای ارائه خدمات درمانی هستند. آمارها نشان میدهد که ۱۹,۵۶ مورد تریاژ انجام شده و ۸۰۰ عمل جراحی در این بازه زمانی صورت گرفته است. از مجموع مصدومان، ۱,۴۰۱ نفر کمتر از ۱۸ سال بودهاند که نشاندهنده اهمیت ویژه حمایت از کودکان در این شرایط است.
در این میان، ۸ نفر از مدافعان سلامت به شهادت رسیدهاند که این رقم دردناک است. مصدومیتهای تیمهای سلامت نیز به ۱,۱ نفر و مصدومیت کودکان ۵۱ نفر رسیده است. بیشترین تلفات در تهران و هرمزگان ثبت شده
