۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

شمیم عطر شهدا در قروه؛ شهیدان علی حیدری و رمضان منتشلو تشییع شدند

قروه- شهر قروه با تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع وطن، شهیدان علی حیدری و رمضان منتشلو بر دستان مردم، به شمیم عطر شهدا آغشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مردم شهیدپرور شهرستان قروه عصر چهارشنبه مراسم تشییع با پیکر شهیدان والامقام شهرستان قروه علی حیدری و رمضان منتشلو در این شهر برگزار شد.

این مراسم از چهار راه بوعلی به سمت میدان شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

مردم مومن قروه همانند همیشه از ابتدای تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به کشورمان در مراسم تشییع شهدا حاضر شده‌اند و فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» سر داده‌اند.

امروز نیز شکوه حضور گسترده قروه‌ای‌ها در این مراسم نشان دادند که ملت مقاوم ایران ملت شهادت است و تا پای جان حافظ آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.

مردم نشان دادند که ضمن دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با ولایت به مقام شامخ شهدای جنگ رمضان ادای احترام کرده و برگ زرین دیگری بر افتخارات قروه می‌افزایند.

