تشییع پیکر مطهر شهید ایوب شیری در قروه؛ وداع با دلاور حافظ امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه فضای شهرستان قروه حال و هوای متفاوتی داشت، خیابان‌های این شهر مملو از مردمی بود که آمده بودند تا یکی از دلاوران دیار خود را بدرقه کنند.

پیکر مطهر شهید ایوب شیری، یکی از حافظان امنیت کشور که در جریان حمله گروهک‌های ضد انقلاب به حوزه مقاومت سه راه حزب‌الله سروآباد به شهادت رسیده بود، در میان حضور گسترده مردم تشییع شد.

در حالی که پیکر مطهر شهید بر دستان مردم قروه در حال حرکت بود، صحنه‌هایی از عشق، ایمان و فداکاری در برابر چشم‌های هر بیننده‌ای قرار گرفت.

صدای مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا، و الله اکبر در فضای خیابان‌ها پیچیده بود و مردم که برای وداع با شهید آمده بودند، عزم راسخ خود را برای ادامه مسیر مبارزه با دشمنان نظام اسلامی اعلام کردند.

شهید ایوب شیری، که طی سال‌ها خدمت در عرصه دفاع از مرزهای کشور در حوزه‌های امنیتی مختلف نقش مؤثری ایفا کرده بود، در شب شهادتش در حالی که به مأموریت خود در حوزه مقاومت حزب‌الله سروآباد پرداخته بود، هدف حمله گروهک‌های ضد انقلاب قرار گرفت و جان خود را فدای امنیت و آرامش مردم کرد.

این فداکاری‌های بی‌نام و نشان او، به عنوان یک نماد ایثار و فداکاری در دل‌های مردم نقش بسته است.

در میان این جمعیت انبوه، دختر کوچک شهید ایوب شیری، حلما، که تنها ۸ سال داشت، به وضوح در میان مردم حرکت می‌کرد.

دستان کوچک او که در جستجوی پدر می‌گشت، چشمان همه حاضران را پر از اشک می‌کرد، وقتی که او به تابوت پدر رسید، نتوانست از آن جدا شود، در حالی که دست‌هایش را روی تابوت گذاشته بود، با چشمان پر از اشک، بی‌قراری می‌کرد.

حلما سر بر تابوت پدر گذاشت و نام پدر را فریاد می‌زد و در دل خود نمی‌توانست باور کند که دیگر پدر در کنار او نخواهد بود، در حالی که اشک‌هایش از صورتش جاری بود، چندین بار پدر را صدا زد، شدت بی‌قراری او به قدری بود که هیچ چیزی نمی‌توانست او را از تابوت پدر دور کند.

مردم حاضر در مراسم با دیدن این صحنه، احساسات خود را با شعارهایی همچون «شهیدان زنده‌اند» ابراز می‌کردند. آنان با سر دادن این شعار، نشان دادند که شهادت شهید ایوب شیری نه تنها بر زندگی فردی او، بلکه بر قلب تک‌تک ایرانیان اثر گذاشته است.

این مراسم نه تنها یاد و خاطره شهید ایوب شیری، بلکه یادآور فداکاری‌های بی‌شماری است که نیروهای امنیتی و نظامی کشور برای حفظ آرامش و امنیت مردم انجام می‌دهند.

مردم قروه با این تشییع جنازه، نشان دادند که تا آخرین نفس برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و در کنار خانواده‌های شهدا، همچنان به حرکت در مسیر آرمان‌های آن‌ها ادامه خواهند داد.

شهید شیری اصالتا اهل روستای آجی چای قروه است که توسط گروهک‌های ضدانقلاب در سروآباد به درجه شهادت نائل آمد.