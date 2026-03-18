۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

زیرساخت‌های انرژی و گاز کشور مبدا حمله را هدف قرار خواهیم داد

زیرساخت‌های انرژی و گاز کشور مبدا حمله را هدف قرار خواهیم داد

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا با بیان اینکه زیرساخت‌های انرژی و گاز کشور مبدا حمله را هدف قرار خواهیم داد، اعلام کرد: دشمنان منتظر اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) اعلام کرد: دشمن جنایتکار، بخشی از زیرساخت های سوخت و انرژی ایران را در جنوب کشور مورد تجاوز قرار داده است. همانطور که قبلا هشدار داده بودیم، چنانچه زیرساخت‌های سوخت، انرژی، گاز و اقتصادی کشور ما مورد تهاجم آمریکایی صهیونیستی قرار گیرد، ضمن هجوم مقتدرانه به دشمن، مبدا تجاوز را به شدت مورد هجوم قرار خواهیم داد و هدف قرار دادن زیرساخت های سوخت، انرژی و گاز کشور مبدا را برای خود، مشروع می دانیم و در اولین فرصت، به شدت تلافی خواهیم کرد.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 2
      پاسخ
      با خاک یکسانشون کنید.... بابا ۳۰۰ - ۴۰۰ تا پهپاد باهم بندازید بره که ۵۰ - ۶۰تاشون بخوره به هدف ، با ۳ - ۴ تا نمیشه کاری کرد همشون رهگیری میشن...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها