۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

هدف اسرائیل از تحرکات نظامی در جنوب لبنان چیست؟

وزیر فرهنگ لبنان به اهداف تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، غسان سلامه وزیر فرهنگ لبنان گفت: اسرائیل عملیات سیستماتیکی را علیه مناطق جدیدی در جنوب لبنان آغاز کرده که هدف از آن ایجاد یک منطقه حائل است‌. اسرائیل در حال کوچاندن ساکنان جنوب است تا مانع از بازگشت آنها به خانه‌هایشان شود.

وزیر فرهنگ لبنان افزود: در تلاش هستیم اسرائیل را با سازوکارهای دیپلماتیک تحت فشار بگذاریم. محور مذاکرات با اسرائیل در حال حاضر به دلایل بسیاری متزلزل است و اسرائیل با آتش‌بس مخالفت می‌کند و تعلل داخلی درباره تشکیل هیئت دیپلماتیک وجود دارد.

سلامه ادامه داد: برخی طرف‌های خارجی به ویژه فرانسه طرح ما برای ورود به مذاکرات با اسرائیل را دریافت کردند، چند کشور ابتکار عمل لبنان را دریافت کرده و روی آن کار کرده و آن را توسعه دادند و توجه آشکاری به این موضوع از سوی فرانسه وجود دارد.

وزیر فرهنگ لبنان افزود: با اصل مذاکره مستقیم با اسرائیل مخالفتی وجود ندارد اما بحث در لبنان درباره شروط آن است. دولت بر این نکته پافشاری دارد که آتش‌بس گام اول است و در صورت موافقت اسرائیل با آن، همه باید به آن پایبند باشند.

