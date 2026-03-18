۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

واکنش شدیداللحن دوحه به حمله رژیم صهیونیستی به پارس جنوبی

قطر حمله رژیم اشغالگر به تأسیسات مرتبط با میدان گازی پارس جنوبی ایران را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای، حمله رژیم اشغالگر به تأسیسات مرتبط با میدان گازی پارس جنوبی ایران را به شدت محکوم کرد.

ماجد محمد الانصاری، مشاور نخست‌وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، هشدار داد که این حمله با توجه به تشدید تنش‌های نظامی جاری در منطقه، گامی خطرناک و غیرمسئولانه محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، به ویژه میدان پارس جنوبی که امتداد طبیعی میدان شمال قطر است، تهدید جدی نه تنها برای امنیت انرژی جهانی، بلکه برای مردم منطقه و محیط زیست آن محسوب می‌شود.

دوحه مجدداً بر موضع خود مبنی بر لزوم اجتناب از هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی تأکید کرد و همه طرف‌ها را به خویشتن‌داری، پایبندی به قوانین بین‌المللی و تلاش برای کاهش تنش نظامی در منطقه دعوت کرد.

    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      همه اعراب منطقه دشمن ايران و دوست امريكا و صهيون هستند بزنيد اينها رو نابود كنيد مهمتر از اسراييله
    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      همشون دروغ گو به یاری خدا به هیچ کدوم رحم نکنین
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      هدف نتانیاهو درگیر کردن کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران است
    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      غلط کرده اول باید زیر ساخت انرژی قطر و امارات رو بزنن
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      این محکوم کردن‌ها فایده‌ای نداره، تعدی کنید بمانند آن‌چه به‌شما تعدی شده(قرآن) تنها این‌گونه دشمن متوقف می‌شود و لا غیر

