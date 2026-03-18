پیام رئیس قوه قضائیه در پی شهادت سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی پیامی شهادت حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات را تبریک و تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنین
شهادت مرگ تاجرانه و روزی خاص مجاهدان مخلص است؛ برادر گرانقدر و مجاهد ما خادم الرضا(ع) حضرت حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب رضواناللهعلیه نیز پس از عمری مجاهدت مخلصانه در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحکیم امنیت کشور به دست شقیترین اشقیاء به قافلهی پرعظمت شهدا پیوست و وارد حریم خلوت الهی شد.
این روحانی متقی و فاضل که از سلاله و احفاد رسولالله (ص) بود، همچون شهدای ایران اسلامی برترین و محبوبترین سرمایهی دنیوی خویش را نثار آرمان اسلام ناب کرد و سنت الهیِ قتل فیسبیلالله را پاس داشت.
قدر متیقّن، خون پاک این شهید والامقام و همه شهدای عزیز ما، گریبان صهیونیستهای شقی و آمریکاییهای متجاوز را خواهد گرفت و رزمندگان ما تا ستاندن خونهای پاک شهیدانمان، دست از قتال با کفار صهیونی - آمریکایی و اذناب آنان نمیکشند و در این مسیر روشن، محکم و با اراده ادامه راه میدهند.
اینجانب شهادت حضرت حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب رضواناللهعلیه، این مرید و دلباختهی پاک و مجاهد حضرت بقیةاللهالاعظم (عج) را محضر مبارک حضرتشان و ولیامرمان، مقام عظمای ولایت و کلیهی سربازان گمنام امام زمان (عج) و ایضاً خانواده معزز آن شهید والامقام، تبریک و تسلیت میگویم و حشر با شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا را برای ایشان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
