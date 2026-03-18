۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

پیام رئیس قوه قضائیه در پی شهادت سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات 

رئیس قوه قضائیه طی پیامی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنین

شهادت مرگ تاجرانه و روزی خاص مجاهدان مخلص است؛ برادر گرانقدر و مجاهد ما خادم الرضا(ع) حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب رضوان‌الله‌علیه نیز پس از عمری مجاهدت مخلصانه در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحکیم امنیت کشور به دست شقی‌ترین اشقیاء به قافله‌ی پرعظمت شهدا پیوست و وارد حریم خلوت الهی شد.

این روحانی متقی و فاضل که از سلاله و احفاد رسول‌الله (ص) بود، همچون شهدای ایران اسلامی برترین و محبوبترین سرمایه‌ی دنیوی خویش را نثار آرمان اسلام ناب کرد و سنت الهیِ قتل فی‌سبیل‌الله را پاس داشت.

قدر متیقّن، خون پاک این شهید والامقام و همه شهدای عزیز ما، گریبان صهیونیست‌های شقی و آمریکایی‌های متجاوز را خواهد گرفت و رزمندگان ما تا ستاندن خون‌های پاک شهیدان‌مان، دست از قتال با کفار صهیونی - آمریکایی و اذناب آنان نمی‌کشند و در این مسیر روشن، محکم و با اراده ادامه راه میدهند.

اینجانب شهادت حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب رضوان‌الله‌علیه، این مرید و دلباخته‌ی پاک و مجاهد حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج) را محضر مبارک حضرت‌شان و ولی‌امرمان، مقام عظمای ولایت و کلیه‌ی سربازان گمنام امام زمان (عج) و ایضاً خانواده معزز آن شهید والامقام، تبریک و تسلیت می‌گویم و حشر با شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا را برای ایشان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمد رضازاده

