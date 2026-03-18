پژمان عقدک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار حوادث چهارشنبه‌سوری در استان اصفهان اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر از ساعت ۸ صبح روز گذشته تا ۸ صبح امروز، در مجموع ۳۰ مورد حادثه مرتبط با چهارشنبه‌سوری به اورژانس پیش‌بیمارستانی گزارش شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی همچنین ۱۵ نفر نیز به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان مراجعه کردند که در مجموع تعداد مصدومان به ۴۵ نفر رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه این آمار در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۰ مورد بوده است، ادامه داد: بر این اساس امسال شاهد کاهش حدود ۷۵ درصدی حوادث مرتبط با چهارشنبه‌سوری در استان اصفهان بوده‌ایم.

وی با اشاره به کاهش قابل توجه شدت آسیب‌ها نیز گفت: خوشبختانه در حوادث امسال هیچ مورد فوتی، قطع عضو یا نابینایی گزارش نشده است.

عقدک اضافه کرد: موارد سوختگی در شب چهارشنبه‌سوری امسال نیز نسبت به سال گذشته به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

وی درباره آسیب‌های چشمی نیز بیان کرد: در این مدت ۱۳ نفر به دلیل آسیب از ناحیه چشم به بیمارستان تخصصی فیض مراجعه کردند که از این تعداد سه نفر نیاز به بستری پیدا کردند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: آسیب‌دیدگان در بازه سنی ۷ تا ۶۲ سال قرار داشتند و بیشترین آسیب‌ها مربوط به نواحی دست، سر و صورت بوده است که اغلب به صورت سرپایی درمان شدند.