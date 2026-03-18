استاندار اصفهان در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی پیامی را صادرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیامی را صادرکرد.
متن این پیام به شرح زیر است..
بسم الله الرحمن الرحیم
«فَلْیُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا»
خبر شهادت اندوهبار دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و از چهرههای برجسته و خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران، موجب تأثر و اندوه عمیق شد. ایشان از شخصیتهای اثرگذار و اندیشمندی بودند که در طول سالهای خدمت، در مسئولیتهای گوناگون فرهنگی، سیاسی و امنیتی، خدمات ارزنده و ماندگاری را به کشور ارائه نمودند.
شهید دکتر لاریجانی از تربیتیافتگان مکتب فکری و انقلابی امام خمینی(ره) و از شاگردان اندیشههای متعالی شهید خامنهای بود و سالها با تعهد، شجاعت و اخلاص در مسیر اعتلای ایران اسلامی تلاش کرد. سرانجام نیز پس از سالها مجاهدت در عرصههای مختلف، به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد و به جمع شهدای والامقام انقلاب اسلامی پیوست.
ایشان در آخرین مسئولیت خود، با تلاشی خستگیناپذیر برای تقویت امنیت، گسترش تعاملات منطقهای و ایجاد همگرایی میان کشورهای اسلامی کوشید و نقش مهمی در پیشبرد سیاستهای راهبردی کشور ایفا کرد. این تلاشها موجب شد تا به چهرهای شناختهشده در عرصه امنیت و تحولات منطقهای تبدیل شود.
بیتردید راه مقاومت، عزت و پیشرفت که با عقلانیت و تدبیر همراه است، با قدرت ادامه خواهد یافت و ملت بزرگ ایران با اتکا به اراده و همبستگی خود مسیر دستیابی به پیروزی و سربلندی را ادامه خواهد داد.
اینجانب شهادت این خدمتگزار صدیق را به پیشگاه حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده محترم ایشان و ملت شریف ایران به ویژه مردم شهید پرور ایتان اصفهان تسلیت و تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
مهدی جمالینژاد
استاندار اصفهان
