پیام تسلیت استاندار فارس در پی شهادت علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی شهادت «علی لاریجانی» دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام استاندار فارس به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر اندوه‌بار شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر گران‌قدر شورای عالی امنیت ملی و از چهره‌های برجسته و اثرگذار عرصه سیاست و مدیریت کشور، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

ایشان از مدیران باسابقه و صاحب‌تدبیر نظام اسلامی بودند که سالیان متمادی با اخلاص، تعهد و نگاه راهبردی در مسئولیت‌های گوناگون به میهن و ملت عزیز ایران اسلامی خدمت کردند.

دوازده سال ریاست بر مجلس شورای اسلامی، حضور مؤثر در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌سازی و نقش‌آفرینی در حوزه‌های حساس مدیریتی کشور از جمله شورای عالی امنیت ملی، نشان از تجربه، درایت و قدرت تدبیر این شخصیت برجسته داشت. نگاه عمیق، عقلانیت سیاسی، توان مدیریتی و قدرت اقناع، از ویژگی‌هایی بود که در مقاطع گوناگون به تقویت ثبات و پیشبرد منافع ملی کشور یاری رساند.

این شهید بزرگوار همواره در مقاطع حساس، به ویژه تجاوز اخیر آمریکایی-صهیونی با احساس مسئولیت و شجاعت در صحنه حضور داشت و همواره نقش‌آفرینی مؤثر و ماندگاری از خود بر جای گذاشت.

بی‌گمان خدمات ارزشمند و کارنامه پربار ایشان در عرصه‌های گوناگون مدیریتی و تقنینی، در حافظه تاریخی ملت ایران به یادگار خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به مردم شریف ایران، خانواده معزز و ارجمند، به‌ویژه استاد ارجمندم حضرت آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد (دامت برکاته) و بیت مکرم ایشان، همه دوستان، همکاران و علاقه‌مندان این شهید والامقام تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.