هدیه نوروزی از جنس کرامت برای ۶۰ هزار احسان پذیر

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رئیسیان زاده، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی، از اجرای طرحی گسترده برای تأمین پوشاک نوروزی در این معاونت و مرکز امور بانوان و خانواده این بنیاد برای بیش از ۶۰ هزار نفر از احسان پذیران و ایتام با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان، خبر داد.

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی بیان کرد: با همکاری و پیگیری مجدانه بنیاد کرامت رضوی و در راستای حمایت از خانواده‌های احسان پذیر و ایتام، طرحی باهدف تأمین پوشاک و البسه برای بیش از ۶۰ هزار، شامل پیش‌بینی و اجرا شد.

وی افزود: ارزش ریالی این طرح حمایتی، بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است که با کمک ناذران، خیرین و آستان قدس رضوی تأمین شده است. هدف اصلی، اعطای اعتبار خرید البسه و پوشاک برای ایام نوروز به مبلغی حدود دو میلیون تومان به ازای هر نفر است.

رئیسیان زاده درباره نحوه اجرای طرح گفت: به‌منظور رعایت کرامت این افراد، آنها با مراجعه به صفحه اختصاصی بنیاد کرامت رضوی در سکوی اینترنتی موردنظر، از فروشگاهی که به‌صورت ویژه برای این طرح پیش‌بینی شده است، خرید خود را انجام دهند. در این فروشگاه، تنوع کالایی بسیار زیادی در نظر گرفته شده و تفکیک جنسیتی (پسرانه، دخترانه) و همچنین رده‌های سنی (بزرگسال و کوچک سال) رعایت شده است تا خانواده‌ها بتوانند بهترین انتخاب را برای فرزندانشان، داشته باشند.