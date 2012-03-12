اخبار کوتاه از آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از اختصاص سامانه "پیام آفتاب" ویژه زائران و مجاوران نوروزی حرم رضوی خبر داد.
حجتالاسلام جلال حسینی با اشاره به استقبال فراوان زائران و مجاوران از این سامانه گفت: اداره پاسخگویی به سؤالات دینی و اطلاعرسانی آستان قدس رضوی در ایام نوروز اقدام به اجرای طرح بلوتوث می کند.
وی اعلام کرد: در این طرح نرمافزارها و برنامههای دینی و اعتقادی نظیر؛ قرآن، منتخب مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه، رسالههای برخی از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام(ره)، ادعیه، مناجاتها، اطلاعرسانی برنامههای فرهنگی حرم مطهر به صورت تصویری، سیره و زندگانی امام رضا(ع) و نرمافزار همراه زائر برای علاقهمندان ارسال میشود.
توزیع 500 هزار نقشه حرم برای زائران نوروزی
معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: بیش از 500 هزار نقشه راهنمای حرم و مشهد در بین زائران نوروزی بارگاه منور رضوی توزیع میشود.
حجتالاسلام جلال حسینی اظهارداشت: این نقشهها به زبانهای؛ فارسی، عربی، انگلیسی، آذری و اردو، تهیه و در اختیار زائران قرار میگیرد.
وی بیان کرد: در نقشه جدید حرم که با نقشه مشهد تلفیق یافته است، ویژگیهای متفاوتی نسبت به نقشههای قبلی لحاظ شده است که از آن میان میتوان به نکاتی نظیر جانمایی دقیق صحنها و رواقها، به کارگیری مقیاس اندازهگیری و نمادهای استاندارد بینالمللی اشاره کرد.
حسینی با بیان اینکه در این نقشه، شماره تلفنهای ضروری مشهد و حرم فاصله مشهد تا مراکز استانها درج شده است، افزود: این نقشههای راهنما در کیوسکهای اطلاعرسانی و راهنمای زائر در صحنهای حرم مطهر و دفاتر راهنمای زائر در پایانههای مسافربری و راهآهن در اختیار زائران قرار میگیرد.
10 کارگاه آموزش قرآن ایام نوروز در حرم امام رضا(ع) برپا میشود
معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری بیش از 10 کارگاه آموزش قرآن در ایام نوروز ویژه عموم زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی خبر داد.
حجتالاسلام جلال حسینی گفت: این کارگاهها از 20 اسفندماه لغایت 13 فروردین ماه در دارالقرآن الکریم صحن جمهوری اسلامی و شبستانهای مسجد جامع گوهرشاد تدارک دیده شده است.
وی کارگاههای، تفسیر قرآن کریم، تفسیر و حدیث، تدبر در قرآن، روانخوانی، تجویدالصلوة، تدبر در قرآن و کارگاههای تخصصی قرائت را برخی از کارگاههای برگزار شده ذکرکرد.
توزیع 250 هزار برگه مسابقه فرهنگی در حرم رضوی
رئیس اداره امور فرهنگی و اوقات فراغت آستان قدس رضوی گفت: همزمان با ایام نوروز 250 هزار برگه مسابقه فرهنگی از سوی این اداره در بین عموم زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی پخش میشود.
رضا خوراکیان با بیان اینکه دو عنوان مسابقه فرهنگی برای این ایام تدارک دیده شده است، افزود: مسابقه "بهار رحمت" در شمارگان 150 هزار و مسابقه "کبوتران حرم 33" نیز در شمارگان 100هزار برگه تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به چگونگی دریافت سؤالات مسابقه بیان کرد: علاقهمندان به شرکت در این مسابقات از اول فروردینماه لغایت 15 فروردین برای دریافت سؤالات مسابقه به پایگاههای اطلاعرسانی مستقر در صحنهای حرم مطهر امام رضا(ع) و رواق دارالهدایه مراجعه کنند.
تولید شیر کشور در سال 91 کاهش پیدا می کند
مدیرهلدینگ دامپروری سازمان اقتصادی رضوی گفت: با توجه به حذف بی رویه دامها در کشتارگاههای کشور سال 91 تولید شیر در کشور کاهش مییابد.
محمد مژدهای فر اظهارکرد: دامی که زیر 20 کیلو در روز شیر تولید کند بایستی به کشتارگاه فرستاده شود چراکه نگهداری این دام در شرایط کنونی مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل در دامپروریهای استان نیز کشتار دام در حال افزایش است که این امر با کاهش شدید تولید شیر همراه خواهد بود.
وی بیان کرد: دولت بایستی برای این امر راهکارهایی ارائه دهد، تعرفهها را کمتر کند و واردات اقلام اولیه مورد نیاز دام ها به دامپروری آزاد شود تا یک مجموعه دامداری از لحاظ نقدینگی با مشکل مواجه نشود.
مژدهای فر با ابزار نگرانی برای از بین بردن نژاد دامها متذکر شد: نژاد دامهای هلدینگ دامپروری سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی از کشورهای کانادا و آلمان وارد شده است.
مدیرهلدینگ دامپروری سازمان اقتصادی رضوی متذکر شد: در حال حاضر با وضعیت ایجاد شده واحدهای صنعتی بیشتر از واحدهای سنتی دچار زیان میشوند که این امر موجب رشد واحدهای سنتی میشود.
کارگاههای نگرش سیستمی به دین در حرم رضوی برگزار میشود
معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری کارگاههای نگرش سیستمی به دین در ایام عید نوروز در حرم مطهر خبر داد.
حجتالاسلام جلال حسینی گفت: این کارگاهها ویژه فرهیختگان است و در مسجد صدیقیها تدارک دیده شده است.
وی بیان کرد: کارگاههای مهدویت، زیارت و حجاب از جمله کارگاههای نگرش سیستمی به دین با هدف پیادهسازی مفاهیم دینی و علوم معارفی در صحنه زندگی برگزار میشود.
معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: این کارگاهها به روش تفکر فعال و مسئله محور برگزار میشود و هدف از آن پاسخگوئی به شبهات و ایجاد نگاهی جدید بر موضوعات مطرح شده است.
