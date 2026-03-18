۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

محدودیت‌های ترافیکی در آرامستان‌های لرستان طی پنجشنبه آخر سال

خرم‌آباد- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان از اجرای محدودیت‌های ترافیکی ویژه در روز پنج‌شنبه آخر سال در آرامستان‌های استان، به‌خصوص آرامستان خضر خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تدین‌پور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم‌استانی‌های عزیز، جزئیات محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده در روز پنج‌شنبه آخر سال را تشریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت زیارت اهل قبور در این روز، اظهار داشت: به منظور مدیریت بهتر ترافیک و ایجاد نظم در تردد شهروندان، محدودیت‌های ترافیکی در ورودی و خروجی آرامستان‌های استان، به‌ویژه در آرامستان خضر خرم‌آباد اعمال خواهد شد.

سرهنگ تدین‌پور تصریح کرد: تردد خودروها در داخل و محدوده آرامستان خضر از ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ممنوع است و شهروندان در صورت ضرورت برای پارک خودرو، باید از پارکینگ های پیش‌بینی شده در اطراف استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان همچنین به شهروندان توصیه کرد از رها کردن خودرو در کنار معابر خودداری نمایند، زیرا این اقدام می‌تواند امنیت خودروها را به خطر انداخته و زمینه را برای سارقان فراهم سازد.

وی در پایان، پیشنهاد کرد برای تردد به آرامستان‌ها، هم‌استانی‌ها ترجیحاً از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا از بار ترافیکی کاسته شود.

کد خبر 6778337

