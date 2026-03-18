به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تدینپور روز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هماستانیهای عزیز، جزئیات محدودیتهای ترافیکی اعمالشده در روز پنجشنبه آخر سال را تشریح کرد.
وی با اشاره به اهمیت زیارت اهل قبور در این روز، اظهار داشت: به منظور مدیریت بهتر ترافیک و ایجاد نظم در تردد شهروندان، محدودیتهای ترافیکی در ورودی و خروجی آرامستانهای استان، بهویژه در آرامستان خضر خرمآباد اعمال خواهد شد.
سرهنگ تدینپور تصریح کرد: تردد خودروها در داخل و محدوده آرامستان خضر از ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ممنوع است و شهروندان در صورت ضرورت برای پارک خودرو، باید از پارکینگ های پیشبینی شده در اطراف استفاده کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان همچنین به شهروندان توصیه کرد از رها کردن خودرو در کنار معابر خودداری نمایند، زیرا این اقدام میتواند امنیت خودروها را به خطر انداخته و زمینه را برای سارقان فراهم سازد.
وی در پایان، پیشنهاد کرد برای تردد به آرامستانها، هماستانیها ترجیحاً از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا از بار ترافیکی کاسته شود.
