به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تدین‌پور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم‌استانی‌های عزیز، جزئیات محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده در روز پنج‌شنبه آخر سال را تشریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت زیارت اهل قبور در این روز، اظهار داشت: به منظور مدیریت بهتر ترافیک و ایجاد نظم در تردد شهروندان، محدودیت‌های ترافیکی در ورودی و خروجی آرامستان‌های استان، به‌ویژه در آرامستان خضر خرم‌آباد اعمال خواهد شد.

سرهنگ تدین‌پور تصریح کرد: تردد خودروها در داخل و محدوده آرامستان خضر از ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ممنوع است و شهروندان در صورت ضرورت برای پارک خودرو، باید از پارکینگ های پیش‌بینی شده در اطراف استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان همچنین به شهروندان توصیه کرد از رها کردن خودرو در کنار معابر خودداری نمایند، زیرا این اقدام می‌تواند امنیت خودروها را به خطر انداخته و زمینه را برای سارقان فراهم سازد.

وی در پایان، پیشنهاد کرد برای تردد به آرامستان‌ها، هم‌استانی‌ها ترجیحاً از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا از بار ترافیکی کاسته شود.