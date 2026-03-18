۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

تشییع شهدای حملات اخیر فردا در تبریز برگزار می‌شود

تشییع شهدای حملات اخیر فردا در تبریز برگزار می‌شود

تبریز-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی از برگزاری آیین تشییع پیکر شهدای حملات اخیر در روز پنج‌شنبه در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلمانی در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری آیین تشییع پیکر شهدای حملات اخیر در تبریز خبر داد و گفت: این مراسم فردا پنج‌شنبه ۲۸ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور مردم تبریز از میدان شهدا تا میدان ساعت برگزار خواهد شد.

سلمانی اظهار کرد: در پی حملات اخیر و اصابت پرتابه‌ها، تعدادی از نیروهای نظامی، مرزبانی و دریایی به شهادت رسیدند.

وی افزود: شهیدان احمد زارع و پیمان دهقان بر اثر اصابت پرتابه‌ها در جاده بستان‌آباد به شهادت رسیدند.

سلمانی همچنین با اشاره به شهدای سپاه پاسداران گفت: شهیدان حسین فیضی، حسین ظروفی، قادر آذریان، ناصر رزمی و محمد میرزابابایی از جمله شهدای سپاه در این حملات هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی ادامه داد: شهید مهدی افروزی از ناو جماران و شهید مهدی حبیب‌زاده از ناوشکن دنا نیز در این حوادث به شهادت رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شهیدان فرزاد کریم‌زاده و ابراهیم اسدیان از نیروهای مرزبانی در غرب پیرانشهر و شهید فرید اسعدی در شهرستان عجب‌شیر از دیگر شهدای این حملات هستند.

